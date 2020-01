Se realizan actividades recreativas y deportivas para adultos mayores en verano

Foto 1/2 Foto 2/2

A través del trabajo articulado entre los Ministerios de Desarrollo Social y Salud y el Consejo General de Educación, el gobierno consolida políticas destinadas a los adultos mayores. En el Parque Berduc se realizan actividades recreativas y deportivas para el disfrute del tiempo libre.



Durante todo el año se llevan adelante una actividades destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores en la provincia, y en la temporada estival se refuerzan para fomentar y contribuir con su desarrollo integral.



La realización de ejercicio en los adultos mayores conlleva entre sus principales beneficios el ayudar a mantener un buen estado de salud, proporcionando un incentivo personal para desarrollar su condición física, a la vez que mantienen una rutina basada en hábitos saludables, y que trae aparejado su bienestar social y psicológico.



En este sentido, desde la Secretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social se implementa el programa Recreación para Adultos Mayores, el cual propone durante el período invernal actividades físicas en el playón deportivo, y en la época estival aquaeróbic en el natatorio. El principal objetivo de estas actividades es que los adultos mayores aprovechen el tiempo libre y fortalezcan los hábitos de vida saludable, buscando también que puedan focalizarse en la construcción de espacios de encuentro, organización y participación ciudadana.





Al respecto, la profesora Mariela Rosales, que se desempeña en la Secretaría, en la parte de Adultos Mayores, explicó: "Trabajamos todo el año en el Parque Berduc con distintas actividades, como clases funcionales, caminatas, trote y demás, y en verano incluimos la parte de natación. Concurren entre 80 y 100 adultos; es un muy lindo espacio y gratuito. En lo personal es muy gratificante poder trabajar con ellos, me ayuda a crecer en el día a día y a ver el valor que le dan a la vida".



Por su parte Simón Zorrilla, jubilado que concurre al Berduc, manifestó: "Hago distintas actividades en el Berduc, como gimnasia, caminatas y ahora pileta. Desde la primera vez que vine me parece que es una muy buena iniciativa, y que está muy bien que se abran las puertas a estos espacios gratuitos. Me sorprendí gratamente con las actividades porque hemos vuelto a jugar, nos divertimos, y es un grupo hermoso".



En la misma línea Ester Velázquez, quien también concurre a participar de las distintas actividades en el Complejo, destacó lo positivo de que se lleven adelante estas iniciativas: "Hacemos de todo tipo de actividades, ahora pileta, pero venimos todo el año. Estoy muy feliz, es un grupo hermoso. Hacemos actividades que nos mantienen alegres, felices, y es imposible dejar de venir porque nos saben contener. Creo que a través de este espacio muestran que pensaron en nosotros, en los que no tenemos dónde ir. La Secretaría de Deportes se portó muy bien". Hogar Fidanza El Fidanza es una institución que depende del Instituto Provincial de Discapacidad de Entre Ríos (Iprodi) del Ministerio de Desarrollo Social, que ya lleva más de seis años trabajando por la inclusión de las personas con discapacidad. Está ubicado en Colonia Ensayo y desarrolla diariamente un trabajo a cargo de profesionales del instituto, apuntando a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad con una real inclusión social.



En la institución se llevan a cabo talleres de jardinería, huerta y actividades recreativas; siendo para los objetivos del Hogar muy importante la sociabilización e integración, razón por la cual se planifican periódicamente actividades culturales, educativas, recreativas, lúdicas y paseos.

En este contexto se da la participación de los residentes del Hogar en la Colonia de Verano del Parque Escolar Enrique Berduc, dentro de la cual realizan dos veces por semana las actividades vinculadas con los ejercicios y el esparcimiento en la pileta del complejo deportivo.



Julia Pesante, una integrante del equipo de trabajo del Hogar, explicó: "El Fidanza funciona desde hace 6 años con un grupo de jóvenes que reside ahí de manera permanente. Nos invitaron a sumarnos a estas actividades, como parte del programa de recreación del hogar, y nos pareció buenísimo porque es una actividad que se da en el marco de la inclusión de personas con multidiscapacidad. Dado esto, desde el gobierno provincial se habilitaron las medidas necesarias para poder gestionar las condiciones y que los chicos puedan concurrir".



A este respecto, el profesor de educación física y kinesiólogo del Fidanza, Fabricio Alegre, precisó: "Venimos dos veces por semana con los chicos del Hogar, la idea es que tengan esta experiencia del medio acuático en un marco recreativo. Creemos que el hecho de que se lleve adelante este proyecto es muy bueno. Nosotros tenemos una organización previa muy grande, no solo por el tema del transporte sino porque todos los chicos cuentan, según su estado de salud, con autorización médica para participar". Más actividades De igual manera, desde el Ministerio de Salud se impulsan diversas actividades, tales como clases de natación, aquaerobic, gimnasia y caminatas. Éstas son dictadas por un equipo de profesores del Área Educación Física de la Coordinación de Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), quienes trabajan con adultos mayores y aprovechan la oportunidad para informar acerca de los beneficios de realizar ejercicio.



La Coordinación de Prevención de ECNT promueve la actividad física ya que contribuye a disminuir las posibilidades de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes, sobrepeso, obesidad, osteoporosis y algunos cánceres como el de colon y mama. Además, interviene una enfermera que presta servicios de primeros auxilios, de lunes a viernes en el turno matutino.



Por su parte, el Consejo General de Educación (CGE) desarrolla diferentes actividades, a cargo de profesores especializados, a las que asisten alrededor de 300 personas. Entre ellas, aquaerobic, los lunes y miércoles de 18 a 19, y de 19 a 20 y los martes y jueves de 18 a 19 y de 19 a 20; natación los viernes de 18 a 19 y de 19 a 20; y caminatas y gimnasia los lunes y miércoles de 20 a 21