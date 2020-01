Comienza la proyección de películas en el Anfiteatro: la agenda

El cronograma:

Se trata del ciclo "Cine bajo las estrellas" que propone funciones al aire libre en el renovado espacio del parque Urquiza. Los cineastas entrerrianos tendrán su espacio en la previa donde se proyectarán diferentes cortos de autores de la provincia.El ciclo, dirigido por Sebastián Borensztein y estrenado en el 2019. El largometraje se sitúa durante la crisis argentina del 2001. Narra la historia de un grupo de vecinos de un pequeño pueblo argentino, y su intento de superar la crisis con un proyecto colectivo. Cuando sobreviene el "corralito" se ven envueltos en una estafa que los deja prácticamente en la ruina. Los vecinos pronto verán la oportunidad de vengarse mediante métodos sui generis, y conseguir así una merecida revancha.Duración: 81 min.País: Argentina.Dirección: Daniel Burman.Reparto: Alan Sabbagh, Julieta Zylberberg, Usher, Elvira Onetto, Adrián Stoppelman, Dan Breitman, Elisa Carricajo, Daniel DroblasProductora: BD Cine / Telefé.Género: Comedia. Drama | Comedia dramática. Familia.Sinopsis: Ariel cree haber dejado atrás su pasado, distanciado de su progenitor, tras construir una nueva y exitosa vida como economista en Nueva York. Llamado por su padre, cuya misión en la vida es dirigir una fundación judía de ayuda y beneficencia en el barrio del Once, vuelve a Buenos Aires. Allí conoce a Eva, una mujer muda e intrigante que trabaja en la fundación. Así Ariel regresa al Once, el barrio judío de su niñez. Un reencuentro con la tradición que dio origen al distanciamiento, y el enfrentarse a la paradoja de un hombre que ayuda a todo el mundo, pero es incapaz de hacerlo con su hijo Ariel.Duración: 86 min.País: Argentina.Dirección: Sebastián De Caro.Reparto: Dolores Fonzi, Laura Paredes, Julieta Cayetina, Julian Kartun, Paula Baldini, Gastón Cocchiarale, Jorge Prado.Productora: Rispo Films / INCAAGénero: Comedia | BodasSinopsis: Claudia es una organizadora de eventos obsesiva por su trabajo. A tal punto que en el sepelio de su padre termina discutiendo con la empresa fúnebre sobre la organización del mismo. Una amiga acude a su ayuda para que la reemplace como Wedding Planer de una importante boda. Claudia acepta y rápidamente investiga sobre los novios, su familia, etc. Pero descubre que el lugar elegido tiene problemas edilicios y sobre la hora decide cambiar el localización de la ceremonia. Este será el comienzo de una serie de acontecimientos que irán complicando la boda y a nuestra heroína. Extraños familiares, una novia arrepentida, desmayos, sorpresas y magia convertirán la fiesta de bodas en toda una aventura para Claudia.Duración: 110 min.País: España.Dirección: Gerardo Olivares.Guion: Gerardo Olivares, Lucía Puenzo, Shallua Sehk (Novela: Roberto Bubas).Reparto: Maribel Verdú, Joaquín Furriel, Joaquín Rapalini Olivella, Ana Celentano, Osvaldo Santoro, Federico Barga, Ciro Miro, Alan Juan Pablo Moya, Zoe Hochbaum, Juan Antonio Sánchez.Productora: Coproducción España-Argentina; Historias Cinematograficas Cinemania / Wanda Visión S.A.Género: Drama | Basado en hechos reales. Autismo.Sinopsis: Lola viaja con su hijo autista, Tristán, hasta el fin del mundo para encontrarse con Beto, un guardafauna que tiene una relación muy especial con las orcas salvajes en la Patagonia Argentina. El motivo del viaje: Tristán ha mostrado una extraña empatía y respuesta de estímulos ante la visión de las orcas. La determinación de Lola de luchar por la mejora de su hijo, la peculiar personalidad de Tristán y su relación con la naturaleza harán que la vida de todos ellos cambie para siempre.País: Argentina.Dirección: Néstor Sánchez Sotelo.Reparto: Peto Menahem, Muriel Santa Ana, Sebastián Wainraich, Héctor Díaz, Karina K Productora: Del Toro Films / Aura Films.Género: Comedia. Romance | Comedia romántica.Sinopsis: Alejandro está en su patio y el cuerpo de una mujer cae a su lado. Es Julia y ¡¡está viva!! Sin poder moverse, Julia le da tranquilas indicaciones a un Alejandro atónito hasta que consigue llamar a emergencias. Julia vive en el departamento que está exactamente arriba del de Alejandro. Desde entonces estos dos fóbicos personajes comienzan a enlazar sus vidas solitarias.