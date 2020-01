En Colón admiten que "es para analizar" lo del consumo de alcohol en playas

Silvia Vallory, secretaria de Turismo y Cultura de la Municipalidad de Colón, visitó el programa Turismo 12. En una entrevista la funcionaria adelantó la realización de una campaña de limpieza de colillas de cigarrillos en las playas organizada junto a los paradores, y la decisión de limitar la emisión de papel brindando a los visitantes información online, entre otros temas. El deterioro de los sanitarios Al ser consultada por las condiciones en las que encontró el área de Turismo al reasumir el 10 de diciembre, Silvia Vallory se explayó sobre el mal estado de los sanitarios ubicados en la zona costera.



"Los sanitarios en el camino costero tienen un alto grado de deterioro en su infraestructura. Es compleja la problemática de sus cañerías y evacuación. Sabemos que durante el año hay que hacer conexiones y sistemas de desagotes nuevos. También necesitamos más sanitarios públicos, ya que hace muchos años es la misma cantidad", expresó.



"Por el momento capacitamos a los empleados en atención al turista, y les explicamos por ejemplo cómo utilizar los productos de limpieza, que nadie les había explicado. Además, con el Área de Parques y Paseos establecimos la necesidad de un plomero las 24 horas", agregó. No más papel Entre las principales iniciativas del área, "estamos a punto de presentar un nuevo proceso para evitar las impresiones en papel que se entregan a los visitantes. Sí el plano clásico con los circuitos y la información básica; pero se estaban dando cinco hojas doble faz a cada familia, con atractivos regionales y eventos. Era un costo económico y ambiental inmenso. La fotocopiadora de Turismo tiene un sistema para contar las copias, por las que se paga mensualmente. Así que con las facturas de cobro pudimos hacer una cuenta clara de las impresiones que se realizaban", comentó la directora de Turismo y Cultura durante la entrevista por Radio 12.



Y agregó como dato: "Ahorraremos 300 mil hojas menos por año, que no estarán circulando por el mundo gracias a esta decisión. Además, nos ahorraremos más de 150 mil pesos en el año".



"Vamos en el camino de no más papel. La mayoría hoy tiene la posibilidad de ingresar a una página web. La información que antes se imprimía en esas cinco hojas está en la página colonturismo.tur.ar y en la portada, para que no haya que estar buscando mucho. Además está actualizada; las hojas no podían imprimirse en una imprenta como para que sea más económico, ya que los eventos cambian a diario", explicó.



"Haciendo click en otro botón, está la disponibilidad de alojamientos. Tenemos un sistema de whatsapp con el sector privado que se actualiza dos veces por día (antes del mediodía y antes de las 18). Se carga en un Exxel que se sube on line. Eso también se imprimía. Vamos a tener algún juego impreso para alguna persona mayor; si no se acercan a la oficina y se les explica cómo funciona la aplicación", dijo Vallory.



"También habilitaremos el asistente turístico virtual, que es una comunicación on line, directa, con un informante turístico, recibiendo preguntas", concluyó. Cigarrillo y alcohol en las playas Sobre la posibilidad de que las playas de Colón sean declaradas libres del humo de tabaco, la secretaria de Turismo declaró: "Cuando leí de otros lugares me pareció una buena idea. En los países del primer mundo hay espacios con ceniceros en un sector de la playa para fumar y dejar ahí las colillas".



"Nos reunimos con los paradores costeros y determinamos que a través del área de Ambiente se colocarán unos cestos con malla para que uno pueda tirar las botellas o latas. Está la posibilidad de realizar una jornada de recolección de colillas de cigarrillos con alguna organización social, después de la cual si uno lleva una botellita de gaseosa llena de colillas recolectadas en la playa, en el parador les regalen una gaseosa, para comenzar a generar conciencia. Así que en estos días comenzaremos a trabajar con Cultura y Ambiente sobre esta campaña", adelantó.



"También tenemos que analizar el tema del consumo de bebidas alcohólicas en la playa", dijo Silvia Vallory en otro orden de cosas. Y haciendo referencia a la gran cantidad de jóvenes que se alojó en Colón esta temporada, señaló: "Mar del Plata prohibió el consumo de alcohol en las playas públicas. No sé si es nuestro extremo. En este momento no teníamos esa posibilidad. Si uno va a hacer algo así debe primero anunciarlo, las personas deben conocer las reglas de ese lugar y si eligen ese destino respetarlo, y si no lo hace sabe que tendrá sanciones".