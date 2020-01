Tras pelea campal, prohíben venta y consumo de alcohol en los Corsos Matecito

Policiales Revelan qué originó la batalla campal que terminó con policías heridos

Esta temporada, el debut de los Corsos Populares Matecito no fue el más soñado: una multitudinaria pelea se desató en el predio, y producto de la misma varios policías terminaron con heridas leves y muchos de los protagonistas del tumulto terminaron detenidos.Tras realizar reuniones entre el equipo organizador, las murgas, los conjuntos carnavalescos, las cantinas y las entidades que colaboran en la organización de los Corsos Populares Matecito se definieron diferentes acciones para llevar adelante, entre la que se destaca la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas y la prohibición de ingresar al predio con las mismas."Los Corsos Populares Matecito son una de las grandes fiestas populares de nuestra ciudad que semana a semana disfrutan miles de vecinos y vecinas, y es nuestro objetivo primordial que esto continúe desarrollándose de esa manera", remarcó Romani, quien además afirmó: "Por eso pondremos los esfuerzos de todo el gobierno municipal para continuar disfrutando tanto la organización como el desarrollo de los Corsos Populares".En este sentido, desde la organización de los Corsos Populares Matecito dispusieron determinados puntos que se implementarán desde este viernes 24 de enero hasta la última noche en que se realicen:- Las entradas seguirán siendo libres y gratuitas.- El horario de inicio del desfile será a las 21 hs puntual.- No se venderán bebidas alcohólicas en las cantinas ni se permitirá el ingreso con bebidas al predio donde se desarrolla la fiesta.- Se incrementará la presencia de efectivos de Defensa Civil.- Se incrementará la cantidad de personal que recoge los recipientes de espuma vacíos para evitar que puedan utilizarse como elementos contundentes.- Habrá dos puntos de ingreso por calle España donde se controlará el ingreso de las personas (no ingreso con bebidas alcohólicas).- La única espuma autorizada para la venta es la que está dentro del circuito, por lo que no se permitirá el ingreso con tarros de espuma comprados fuera del circuito. (La espuma que se vende dentro del predio es más barato que afuera).- En las tribunas que están ubicadas dentro del Corsódromo no está permitido utilizar espuma.- Se mantendrán reuniones periódicas con la Policía y con el Hospital para profundizar el trabajo en conjunto y modificar aquellas acciones que todas las partes consideren necesarias.