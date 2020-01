Hubo recambio de autoridades en la Prefectura Naval de Concordia

Hasta este lunes, Ramiro Silva Müller fue el titular de la Prefectura Naval en Concordia. "A las 10 horas se hizo el cambio de autoridades", comentó.



En declaraciones radiales, detalló que "he entregado el cargo al prefecto Lucas Matías Dalzotto y él continuará como jefe en Concordia".



Silva Müller comentó que "me trasladan a la jefatura zona Alto Uruguay, como Jefe de Investigaciones", sede que queda en la localidad correntina de Paso de los Libres.



"Me estaré haciendo cargo de la división de Inteligencia Criminal de la Prefectura zona Alto Uruguay", subrayó. Ilustrando que "abarca desde Mocoretá hasta El Soberbio, en Misiones; una zona muy amplia, con mucho trabajo contra el narcotráfico y contrabando".



Evidentemente, se trata de una zona "más pesada como decimos nosotros pero la experiencia la tengo, tanto como la teoría y la práctica"; por lo que sería "trasladar lo hecho en Concordia, en esa zona aceptando nuevos desafíos", destacó.



El prefecto habló de "sentimientos encontrados" por el traslado, ya que "fueron dos años de arduo trabajo, con muchos procedimientos y secuestros; por lo que me voy tranquilo". Pero, "yo soy oriundo de esta zona y uno siempre quiere trabajar en su ciudad". (LT 15)