Iosper otorgó un incremento de aranceles a los odontólogos

Presentes

A pesar del complicado contexto, el Instituto Obra Social de Entre Ríos (Iosper), firmó un convenio con la Asociación de Odontólogos de Paraná, por el que otorgó a los prestadores odontólogos un incremento del 12%, a partir del 1 de enero. La institución reafirmó que se garantizan las prestaciones a los afiliados del organismo, en los 17 departamentos de la provincia.Se rubricó hoy un acuerdo entre Iosper y la Asociación de Odontólogos de Paraná, para aumentar un 12% el valor de las prestaciones odontológicas en Entre Ríos, desde el 1 de enero pasado. Al convenio se llegó con el respaldo de los afiliados de la Asociación de Odontólogos de Paraná, quienes consideraron oportuna la suba, aunque aclararon que no están conformes con la situación económica que se vive.Lo firmado implica "un incremento del 12% a socios de la Asociación de Odontólogos de Paraná, en carácter solidario por la situación económica por la que nos encontramos", dijo el presidente de la Asociación Odontológica de Paraná, Luis Scoreanzi, quien reconoció que hay un escenario "que no escapa a la realidad de la Asociación, a los odontólogos, a Iosper y a sus afiliados".En ese marco, la vocal de la Asociación Laura Daw, remarcó que lo rubricado cuenta con el total respaldo de los integrantes a la Asociación y aclaró que el Colegio de Odontólogos, que dijo que no está garantizada la atención a afiliados de Iosper, no debería inmiscuirse en cuestiones sindicales y en las negociaciones con el Iosper, "porque debe ocuparse de proteger la calidad de la prestación, ya que a los asuntos gremiales lo manejan las asociaciones". Sin embargo, señaló que considera que la intervención del Colegio, fue un respaldo a los círculos del interior, que son los que están con problemas.Por su parte, el gerente de Administración de Iosper, Arnoldo Schmidt, remarcó que el acuerdo firmado hoy no es con el Colegio sino con la Asociación de Odontólogos de Paraná, quienes representan gremialmente a los profesionales.En ese sentido, el presidente interino primero de Iosper, Ricardo Bertonchini, destacó que "siempre en el marco del diálogo y el consenso necesario llegamos a un acuerdo, en un escenario económico complicado, asegurando por las prestaciones para los 300.000 afiliados"."Asumimos que todos somos parte del sistema y que la obra social tiene solamente los recursos que surgen de los aportes de sus afiliados y a partir de ahí, la situación económica lo exige, afinamos la punta del lápiz, para que salga todo lo mejor posible para todas las partes y, principalmente para los afiliados", dijo el director.Además, Bertonchini, precisó que "no se perdieron prestaciones, no hubo cortes de servicios y está vigente desde hace 10 años el convenio con la Asociación Odontológica de Paraná, que cubre todo el territorio de la provincia".Además, agregó que en Iosper está el registro de prestadores para que los afiliados puedan consultar con qué profesionales se pueden atender.Del encuentro, que se llevó a cabo esta mañana en Iosper, participaron por la prestadora de salud provincia, el presidente interino primero de Iosper, Ricardo Bertonchini; los gerentes de Administración, Arnoldo Schmidt y Prestacional, Valeria Kunzi; y por la Asociación Odontológica de Paraná, su presidente, Luis Scoreanzi, y la vocal Laura Daw.