Gualeguaychú reflota la idea de construir un segundo puente

El secretario de Obras y Servicios Públicos de Gualeguaychú, Carlos García, se refirió al proyecto presentado en Paraná en el marco de "una serie de ideas para obras de mitigación de las inundaciones". Este segundo puente sería de menor costo que aquél contemplado en el proyecto ejecutivo impulsado por Bahillo sobre el cierre de su última gestión.



En agosto de 2014, el Municipio, a cargo del entonces intendente Juan José Bahillo, confirmó el proyecto ejecutivo financiado por el Consejo Federal de Inversiones, para la construcción de un segundo puente. El mismo, según se anunció por entonces, triplicaría la capacidad del emblemático Méndez Casariego.



Las prioridades de la política y de la gestión y la falta de financiamiento hicieron naufragar aquella idea. Desde entonces, el proyecto del puente para la zona sur de la ciudad, en cercanías al edificio del ex Frigorífico Gualeguaychú, duerme en algún cajón de Paraná. Quizá ni eso.



Ahora, desde el propio gobierno de Martín Piaggio se reflotó el anhelo del segundo puente. De hecho, la idea ya fue presentada al gobernador Gustavo Bordet. Y fue el secretario de Obras y Servicios Públicos quien se refirió al tema.



"En lo operativo, vemos una saturación en el tránsito, lo que nos preocupa", por eso "elevamos a Hidráulica a la provincia una serie de ideas para obras de mitigación de las inundaciones. Creemos que el segundo puente, como herramienta de protección del puente existente, sería un gran beneficio. Lógicamente, hay que estudiarlo, hacer el proyecto y evaluarlo", expresó el funcionario.



La iniciativa, que todavía no es proyecto pero que tiene el respaldo político necesario, considera la construcción de un segundo puente, pero ya no en la zona sur de la costanera, sino al lado del Méndez Casariego, el cual continuaría habilitado para el tránsito vehicular, en paralelo con el nuevo.



"Se generaría una gran avenida hasta Pueblo Belgrano, hasta la curva de Fiorotto. Se generarían los aliviadores necesarios, por el agua que viene de la cuenca del Gualeguaychú. Entendemos que sería una obra de mucho menor costo que un gran puente en la zona sur, y por eso lo vemos, de alguna forma, más viable", adelantó García sobre este "segundo puente", que contaría con "barandas bajas, que no compita, en lo visual y en los estético, con el Méndez Casariego, que sirva funcionalmente". (El Día)