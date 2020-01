Iosper reafirma el compromiso con "cuidadores domiciliarios" para sus afiliados

CBU para que no se resienta el pago

El Instituto Obra Social de Entre Ríos (Iosper) pagó, en la primera quincena de 2020, un total de 5.226.601,50 pesos a cuidadores domiciliarios, informó el gerente de Administración del organismo, Arnoldo Schmidt, quien destacó la voluntad política del Directorio Obrero de cumplir con las normas vigentes. Además, informó que los cuidadores domiciliarios deben presentar CBU del NBersa para poder cobrar las prestaciones desde enero.Para el desarrollo y una mejor calidad de vida los afiliados que necesitan de cuidadores domiciliarios, Iosper garantiza los recursos para sostener derechos. Precisamente, en la primera quincena de 2020 "se pagó en forma directa a 260 cuidadores domiciliario un total de 5.226.601,50 pesos (prestación de octubre)", indicó el contador, quien recordó que "en diciembre del 2019 se abonó en concepto de cuidadores domiciliarios 8.700.000 pesos y en noviembre, 7.000.000 de pesos".Al respecto, el gerente remarcó que "hay un fuerte compromiso de Iosper en cumplir con la Ley y con sus afiliados, efectuando los pagos de los cuidadores domiciliarios, quienes desempeñan tareas de apoyo sociosanitario de baja complejidad a personas que, por diversas patologías biológicas, psicológicas, físicas o sociales, no puedan realizar por sí solas tareas de la vida cotidiana o requieran apoyarse en personal capacitado para realizarlas y cuya condición requiera atención personalizada con dependencia directa de la persona que las realice".Además, contó que, en reintegros asistenciales, Iosper pagó a sus afiliados 16.700.000 pesos en lo que va de 2020 y destacó que en 2019 se abonó a sus afiliados 372.400.000 pesos, lo que representa el siete por ciento del presupuesto prestacional total de ese año".Por otro lado, el gerente recordó que la prestación de noviembre de 2019 se pagará en enero mediante transferencia bancaria, por lo que el cuidador debe tener en la Obra Social presentado el CBU del NBersa (por ser el Agente Financiero), cuenta a la que se girará el pago.El cuidador que a la fecha no presentó el CBU "debe realizar la apertura con urgencia, es decir, quienes no presentaron CBU de la cuenta del Banco de Entre Ríos o presentaron de otro banco deben hacer la apertura en el Nbersa, para que se pueda pagar noviembre por transferencia", subrayó.