Las licenciaturas de la Facultad de Trabajo Social se dictarán en Gualeguaychú

La Facultad de Trabajo Social (FTS) de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) dictará este año cohortes cerradas de la Licenciatura en Ciencia Política y la Licenciatura en Trabajo Social en la ciudad de Gualeguaychú. El proyecto se desarrolla en el marco de un convenio con la Municipalidad de dicha localidad, a partir de un análisis estratégico de la territorialización de la oferta educativa y la demanda formativa de la zona.La inscripción y el cursado de las carreras son gratuitos. Ambas propuestas educativas tienen cinco años de duración y el cursado en Gualeguaychú será presencial. Se dictarán a cohorte cerrada, es decir que se abrirá la inscripción solo en 2020.El cursado comienza en marzo de este año y las personas interesadas en estudiar ya pueden inscribirse de modo online a través de la página web de la Facultad. Durante el mes de febrero se realizarán reuniones informativas en Gualeguaychú con quienes ya se hayan inscripto por esta vía.Respecto de la propuesta, la Mg. Sandra Arito, Decana de la FTS, señaló: «Consideramos que es crucial que la universidad pública concretice modos reales de democratizar el acceso a la educación superior. Sabemos que el hecho de no pagar un arancel para estudiar muchas veces no es suficiente para que todas y todos puedan acceder a la universidad, dado que trasladarse a estudiar a otra ciudad es un costo que no muchos pueden afrontar, máxime en los tiempos actuales».Esta iniciativa de dictar las licenciaturas en otra ciudad de la provincia se enmarca en el proyecto de larga data de la UNER de ofrecer las carreras vinculadas con las Ciencias Sociales y Humanas en la costa del Uruguay. «La universidad debe estar en relación con las necesidades de su territorio, atenta a lo que cada lugar requiere a nivel formativo para desarrollar todo su potencial e idear soluciones a los problemas de sus comunidades. Esos son los objetivos que impulsan esta nueva propuesta», agregó Arito.La Licenciatura en Ciencia Política y la Licenciatura en Trabajo Social son carreras de acceso irrestricto y gratuitas. Es decir que todas y todos pueden estudiar sin pagar una cuota para hacerlo.Ambas tienen cinco años de duración y cursado presencial. Cuentan con planes de estudio modernos y actualizados que presentan un recorrido por las disciplinas específicas y también por la Sociología, la Antropología, la Economía, la Filosofía y el Derecho, entre otras.Sus estudiantes egresan con experiencia de intervención profesional, gracias a los espacios de prácticas preprofesionales. En los últimos años de la carrera, alumnas y alumnos se insertan en diversos organismos e instituciones donde aprenden y ejercitan la labor del cientista político y el trabajador social, lo cual es una marca distintiva de sus egresadas y egresados.Las trabajadoras y trabajadores sociales atienden las necesidades y problemas de personas, familias y poblaciones, en ámbitos como la vivienda y el hábitat, la salud-enfermedad, la violencia, la educación y la asistencia social, entre otros. Por su parte, las y los profesionales de la Ciencia Política se desempeñan en diferentes espacios de la vida política e institucional. Pueden trabajar en entidades públicas, como legislaturas, sindicatos, partidos políticos y organizaciones comunitarias; o en entidades privadas, como consultoras de imagen y en medios de comunicación.Si bien la Facultad se encuentra de receso durante el mes de enero, la inscripción ya está abierta y seguirá durante el mes de febrero. El trámite se realiza de modo online a través de la página web: www.fts.uner.edu.ar Más info:IG: fts_unerFB: Facultad de Trabajo Social UNER - InstitucionalCorreo: difusiondecarreras@fts.uner.edu.ar