Lanzarán en Gualeguaychú una cooperativa textil para mujeres trans

Generar fuentes de trabajo genuino es uno de los proyectos del área que lleva adelante Manuela González, reconocida por su trabajo docente, y su compañera María Belén Biré.



Este lunes, ambas referentes del área de Género y Diversidad Sexual, en conjunto con el director de Derechos Humanos Matías Ayastuy y con el director de Cooperativas de la Municipalidad, Mauricio Weber se reunieron con el presidente del Instituto Provincial de Cooperativas y Mutuales de Entre Ríos (IPCYMER) Ricardo Etchmendy, con el secretario de Producción y Desarrollo Económico Carlos Silva con el objetivo de delinear y proyectar una cooperativa textil para un conjunto de trabajadoras trans de la ciudad de Gualeguaychú.



Aunque hasta el momento no hay mayores definiciones, resaltaron que están en reuniones para definir detalles. "Es importante pensar proyectos inclusivos y con perspectiva de género y diversidad a lo largo y ancho del municipio, esto es lo que marca una política de estado al servicio de la ciudadanía, con un alcance real a los sectores que más lo necesitan", comentó González y continuó: "pensamos las cooperativas como modelos de inclusión y equidad social que han sostenido y paleado en gran parte la crisis económica de los últimos años".



González contó que se trata de un proyecto muy personal que se hizo extensivo en el área. Agradeció el apoyo de su compañera Belén Biré y destacó que "en todas las reuniones de mujeres trans de las que he participado a lo largo y ancho del país, siempre observo que una demanda muy fuerte es el trabajo y la imposibilidad que teníamos de acceder a un puesto formal".



"Me dediqué a pensar de qué manera podía sumar y qué podía hacer desde el espacio que hoy ocupo para poder darles las herramientas a mis compañeras, entendiendo que muchas de ellas hoy siguen trabajando en la calle con 52 y 53 años y nunca tuvieron un trabajo. Siempre trabajaron de trabajadoras sexuales", destacó la docente y titular del área de Género.



En este sentido, detalló que se acercó a Carlos Silva y a Mauricio Weber y les planteó esta posibilidad, porque había observado la gran cantidad de cooperativas que se habían armado; sobre todo para obras en espacios públicos o para la construcción de la Casa de la Mujer.



"A eso le sumé que tengo amigas trans que se han desempeñado como modistas en el Carnaval y que tienen dominio de grupo y saben llevar adelante estos talleres masivos, y me terminó de cerrar esta idea. Deben ser seis integrantes como mínimo, por lo que estamos avanzando en estos detalles", concluyó Manuela, quien además adelantó que habrá muchas novedades del área porque están trabajando con distintos proyectos para la ciudad. (El Día)