Colón: Ven con "gran expectativa" la temporada turística en la ciudad

En instalaciones del Palacio de Turismo, la secretaria de Turismo y Cultura de la municipalidad, Silvia Vallory, realizó un balance de sus primeros días de gestión y adelantó algunas de las propuestas que tiene el área.



"Estamos trabajando en el tema infraestructura. Los sanitarios costeros tienen un déficit más que importante; sabíamos cómo estaba la situación pero es más alarmante. Ahora no podemos hacer obras como cambios de cañerías, o mejorar el sistema de ingreso de agua y desagote de los sanitarios. Así que, con la temporada ya iniciada, capacitamos al personal de limpieza y les explicamos que seguramente estas dificultades se van a sostener toda la temporada e íbamos a tener situaciones de emergencia, por eso hay guardias de plomeros las 24 horas. Nos encontramos con que algunos días hay deficiencia de agua y tenemos que apelar a otras áreas del municipio para que nos ayuden a cargar los tanques. Son problemas de infraestructura que se van a cambiar más adelante, y sino con la contratación de equipos sanitarios portátiles, que tienen un costo elevado", dijo Vallory. Paradores y alojamientos En otro tramo de la charla, fue consultada por la situación de los paradores. "Hay dos de Punta Colón que quedaron sin concesión. Tenían la posibilidad de pedir una temporada más de opción, pero no lo habían hecho. Por eso hubo un primer concurso que se hizo rápidamente después del 10 de diciembre; uno de los que se presentaron por el parador 1, el primero del espigón, no estaba las condiciones para adjudicárselo, así que quedó desierto y hoy se está abriendo el nuevo llamado, por lo que esperamos se resuelva entre hoy y mañana. En cuanto al parador 2, que es el que está sobre Batalla de Cepeda, sí se adjudicó y ya está empezando a trabajar. En el resto de los paradores se está fiscalizando que se cumpla con los servicios pautados", explicó al respecto.



En cuanto a los alojamientos habilitados, "ni bien comenzamos la gestión hicimos un relevamiento con Ingresos Públicos, Habilitación y Turismo, ya que el informe de Ingresos Públicos indicaba que hacía más de un año que no se hacía este control. Además había algunos que otras temporadas habían estado inscriptos y ahora no lo estaban. Se convocó a estas personas para que se reinscriban, lo mismo que a quienes tenían algún acta anterior. Esto ha permitido regularizar su situación a mucha gente", señaló la secretaria de Turismo. A la vez, agregó: "Nos falta más fiscalización. El área de Inspección tiene pocos inspectores para todos los temas. Vamos a pedir que se conforme un equipo de trabajo para los fines de semana, que es cuando se realizan más denuncias". Estrategias de comunicación Por otra parte, la funcionaria se refirió a "una serie de estrategias en lo que es comunicación on line, lo que denominamos informante turístico virtual en vivo y en directo durante varias horas al día, en el cual el turista que quiere consultar se comunicará por chat para recibir una rápida respuesta. Además, se está habilitando un WhatsApp para consultas".



"A corto plazo -estimamos que a fines de febrero- vamos a poner en marcha el observatorio turístico, por lo que estamos trabajando una encuesta para recabar datos de los visitantes. Una parte del trabajo tendrá que ver con reunir información, datos estadísticos y de opinión. Será de ayuda para la definición de políticas turísticas y el asesoramiento para inversiones que necesite el turismo de Colón o a en qué le conviene invertir a quien esté interesado". Reclamo por las ordenanzas Sobre su gestión al frente del área, Vallory indicó que "Turismo tiene que estar integrada al resto. Decimos que queremos tener una ciudad linda para vivir, para que sea una ciudad linda para visitar. Tenemos que recuperar una ciudad bella y volver a enamorarnos de Colón".



Luego agregó: "Como concejal reclamaba el cumplimiento de las ordenanzas vigentes y sigo reclamando: la de ruidos molestos y el control del consumo de alcohol en la vía pública. Somos una ciudad alegre, turística, pero hay cosas que hay que respetar, como los lugares de estacionamiento. Hay que reclamar y hacerlo cumplir".



Respecto a la temporada que recién se inicia, aseguró: "Es una temporada con muchas cosas positivas, como el río, el clima, la afluencia con la que se ha iniciado el 31 y el 1°, y también este fin de semana con un interesante porcentaje de ocupación, que rondó el 75%. Las reservas están en un 80% y además tenemos muchas consultas".