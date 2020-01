Preocupa el estado de la casa del general Justo José de Urquiza

Desde hace décadas la casa está ocupada por el Correo Argentino; sin embargo, es un Monumento Histórico Nacional porque fue la residencia que el general Justo José de Urquiza mandó construir para él y su familia.



El lamentable estado del edificio es visible desde cualquiera de los ángulos que se lo observe, y la situación empeora con el tiempo, ya que no es posible ningún tipo de intervención local ni provincial pues pertenece al Estado nacional y está bajo la tutela de la ley nacional que protege a los monumentos de este tipo.



Esta residencia está en una situación parecida a la que sufre hoy el Palacio San José, el emblema del poder de Urquiza durante el período que lo tuvo como epicentro de la Organización Nacional y que hoy deja visible su falta de mantenimiento e inversión en uno de los espacios turísticos más visitados del interior del país.



Durante algún tiempo hasta se llegó a prohibir la circulación por sus veredas ante el peligro latente que significaban los pedazos de mampostería a punto de caerse desde lo alto del edificio.



Nada de eso ha sido lo suficientemente válido para que la Nación tome intervención en la recuperación de este emblemático edificio ubicado en el corazón de la ciudad, ya que se encuentra frente a la plaza central Francisco Ramírez y es uno de los íconos del casco histórico de la ciudad de Concepción del Uruguay.



Sin respuesta

Según informa el diario La Calle, en varias oportunidades la comuna ha intentado recuperarla, pero las trabas burocráticas y una serie de convenios nunca bien esclarecidos no han permitido mover de allí al Correo ni intervenir a fondo sobre la estructura. Solamente algunos trabajos de urgencia se han realizado para salvar situaciones de peligros inminentes para los transeúntes.



En los últimos días trascendió que el centro cultural Urquiza que comenzó una serie de gestiones para avanzar sobre la posibilidad de exigir que se pongan en práctica trabajos de recuperación del edificio completo, y para ello también están recabando información sobre las bases del convenio que sustenta al Correo en la ocupación del lugar.



Por el momento se ha elevado una nota al jefe de la sucursal Concepción del Uruguay del Correo Argentino, solicitando información para avanzar en un pedido formal de recuperación y puesta en valor de la Casa de Urquiza.



El estado exterior se condice también con la situación que se vive en el interior de cada una de las habitaciones que componen el conjunto edilicio ubicado en la intersección de 25 de Mayo y Galarza. Hay humedad, techos derruidos, grietas, escaleras desgastadas, falta de pintura, hierros oxidados y pisos desparejos a lo largo de toda la casa.



Intentos de recuperación

La casa fue declarada Monumento Histórico Nacional el 23 de julio de 1984 por medio del Decreto Nº 2.254 del Poder Ejecutivo. Cinco años más tarde hubo esperanzas de recuperar el edificio como patrimonio de la ciudad, pues el Correo dejó de ser del Estado y pasó a manos privadas, pero un convenio cuyos términos nadie logra tener del todo claro permitió que la casa siguiera ocupada por la empresa Correo Argentino y así ha permanecido durante todos estos años.



En 2012 hubo un intento por recuperar el edificio por parte de la Municipalidad y se refaccionaron a nuevo una serie de oficinas para facilitar la mudanza del Correo a solo dos cuadras de distancia, en lo que se conoce como la Municipalidad Vieja; sin embargo, el acuerdo no prosperó, y este nuevo lugar fue finalmente ocupado por la Oficina de Turismo y un centro de artesanos.



Si bien todo el edificio sigue siendo sede del funcionamiento de la oficina postal, hay un ala donde la ciudad logró establecer el Museo Andrés García y la Sala Evocativa de Malvinas, dos espacios muy reducidos en función de la amplitud que tiene el inmueble.



La recuperación de todos estos convenios son parte de las gestiones y tratativas que se pretenden poner en marcha para recuperar la casa, y desde el centro cultural Urquiza destacan que esto se basa jurídicamente en el Derecho a la Información, avalado en la Constitución nacional y que con esto "se intenta salvar este patrimonio, no solo por el centro cultural, sino en defensa del interés colectivo de la sociedad uruguayense".



Paso del tiempo

El edificio fue mandado a construir por Urquiza en 1866 y finalizado en 1873, estaba destinado a ser la casa familiar en la ciudad, pero nunca fue habitada a raíz de su asesinato en 1870.



Este edificio sirvió de sede del Gobierno de Entre Ríos, cuando Concepción del Uruguay era la capital provincial, tras lo cual el gobierno nacional la compró a los hijos de Urquiza.



Fue residencia de los gobernadores hasta 1883 y fue ocupada por algunos cursos de la Escuela Normal.



Luego comenzó a funcionar allí el Correo Argentino como entidad del Estado nacional, sin embargo, continuó en el lugar pese que a finales de los años 80 este dejó de pertenecer a la Nación y pasó a manos privadas.