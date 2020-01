Pueblo Belgrano podría quedarse sin basural

Eduardo Lavadié, propietario del campo donde se deposita la basura de Pueblo Belgrano decidió cerrar el acceso luego de que el pasado 31 de diciembre venciera el contrato y no se llegara a un acuerdo con la municipalidad para una renovación.



El hombre recordó que en 2018 el canon que percibía pasó de 21.000 pesos a 25.000 y actualmente es de 39.800 pesos. Ahora pide un importante aumento que lleve la suma mensual a 110.000 pesos.



De todos modos, aclaró que su planteo "no es solamente comercial".



Lavadié, dijo que "nosotros firmamos un contrato a principios de 2018 para establecer unas pautas con el intendente. Una de las cláusulas establecía la altura de la basura, para que dentro de lo posible se mantuviera en 1,50 metros y no se sobrepasara. No fue de la noche a la mañana, llevó cuatro meses, en mayo de 2018 firmamos. Con mi abogado habíamos anticipado las pautas para ponernos de acuerdo".



El dueño del terreno, añadió que no está de acuerdo con el canon que percibe, además de que espera otra forma de trabajar en el lugar. Disparó que "en un pueblo donde hay casas millonarias, no puede ser que no le demos importancia al lugar de depósito de residuos".



Tras ello, explicó que en la década del 80, la empresa privada que recolectaba residuos en Gualeguaychú, le propuso a su padre utilizar el terreno para hacer un rellenado sanitario, pero la idea no avanzó. La primera Junta de Gobierno de Pueblo Belgrano no avaló la iniciativa.



Años después, los residuos del naciente Pueblo Belgrano se comenzaron a depositar en el lugar, mediante un volcado pero sin relleno. Los propietarios exigieron el pago de un canon.



Posteriormente se hizo un acuerdo formal con la Municipalidad de Pueblo Belgrano, el cual venció el último día del 2019. Lavadié dijo que hasta el momento no le han respondido las cartas documentos y planteos que él ha realizado. (Radio Máxima)