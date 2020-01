Gualeguaychú palpita una nueva edición de la Fiesta del Pescado y el Vino

La dirección de Tránsito Municipal dispuso un operativo a partir de las 19 de este viernes 3, para que los peatones puedan circular seguros. Además, recordaron que la entrada es libre y gratuita.



"Los cortes dispuestos son los siguientes: Nicaragua desde Caseros hasta Concordia, Goldaracena desde Caseros a Tiscornia, Buenos Aires desde Caseros a Tiscornia", comentó el director de Tránsito Oscar Navone y continuó: "además Leandro N. Alem desde Concordia hasta Nicaragua y San Lorenzo desde Concordia hasta Nicaragua".



Asimismo, Oscar Navone explicó que "los ingresos al predio serán por calle Nicaragua y Concordia, Tiscornia y Concordia, San Lorenzo y Buenos Aires, Leandro N. Alem y Buenos Aires", en tanto que "el escenario principal estará ubicado en calle Nicaragua esquina Caseros por lo que estará bloqueado ese acceso".



Asimismo, desde la Municipalidad de Gualeguaychú destacaron que "continúan llevando adelante políticas públicas apuntadas a promover la inserción laboral, el emprendedurismo, y los proyectos productivos locales, relacionados a los pescadores".



"Se trata de uno de los sectores de la economía más representativos y con mayor tradición en la zona. En este sentido, desde 2017 y junto a otras instituciones se dio inicio al proyecto "Fortalecimiento del asociativismo para el desarrollo sustentable de los pescadores del sudeste entrerriano", a través del cual se busca la mejora en la organización, producción y comercialización.



Los artistas confirmados

Viernes 3 de enero: Fabiana Cantilo, una de las mujeres más influyentes del Rock Nacional.



A esta gran artista se sumará una lista de grandes referentes culturales de Gualeguaychú: Tocará Suma Paciencia; The Chars; Gameel; la voz de Valentina Gonella; Omega Hip Hop; La Perla; Javier Gallay; Berjude y Festiband.



El sábado 4 de enero llega toda la alegría de Banda XXI. Este grupo musical de la ciudad de Río Cuarto (Córdoba), producido por Miguel "Conejito" Alejandro, que desde 1999 recorre todos los escenarios del país.



Con esta formación integrada por Luis "Lucho" Castro (desde el año 2000), Santiago "Santi" Dadone (desde 2013) y Fabricio "Pupi Ortiz (desde 2018), Banda XXI está presentando además de sus temas clásicos como: "Olvidala, Que bonito, Quiero saber de ti, Cuando me enamoro, Te pido perdón, El bombón, El mismo calor, etc.; Sus nuevos temas como: Ámame, Amor y fiesta, Tu falta de querer (Feat. Viru kumbieron), Lobo y luna, No tengo plata, Piel ajena y Amor secreto (Feat. Facu y La Fuerza); Temas disponibles en nuestro canal de YouTube, Spotify y plataformas digitales.



De nuestra ciudad se sumarán a esta segunda noche: la cantante Macarena Pérez; Boa Samba; Habibi; La Chacabuco; Alejandra Neves; Huella Gauchas; Las Audaces; Vientos de Gualeguaychú; Alfa de Amor y Ay Caramba!.



Los Tekis serán los encargados de cerrar la tercera noche de la Fiesta del Pescado y el Vino entrerriano. Será el domingo 5 de enero: Los Tekis es un grupo jujeño de folklore, compuesto por Sebastián López en primera voz, quena y charango, Juanjo Pestoni en batería, Mauro Coletti en vientos y coros, Pipo Valdez en vientos y charango, Walter Sader en guitarra y Pucho Ponce en bajo.



Los Tekis compartirán la noche con las bandas locales Divina Ciencia; Los Legueros; Uama; Smiley; La Sincopada; Sentimiento Gaucho; Atyla & Company; Brisa Rodríguez y Grupo Ironía.



La cuarta edición de esta fiesta se cerrará con La Trova Rosarina en escena. Este movimiento del rock argentino apareció a inicios de los años '80 en la ciudad argentina de Rosario.



Junto a ellos, en la última noche se lucirán Alma Chamamecera, Damián Lemes; La Cumbancha Litoral; Tango y Resto Arte Fusión; Felipe Bon; Vsis; Dos Trovadores y La 440. (El Día)