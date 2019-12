La playa de Santa Ana recibió más de 12 mil visitantes en los últimos días

La localidad de Santa Ana es una pequeña ciudad "que cuenta con un total de tres mil habitantes contabilizado la zona rural y urbana, pero en los meses de temporada estival hemos llegado a recibir 35 mil personas, superando ampliamente todas las expectativas", expresó el director de turismo de la localidad, Luis Vago a Diario Río Uruguay.



"Para ello contamos con la colaboración de alojamientos de las localidades vecinas, que cuando colmamos nuestra capacidad hotelera, ciudades como Chajarí o Federación, nos permiten contar con asistencia hotelera para los turistas", comentó Vago.



En lo que respecta la temporada 2019 ? 2020, "arrancamos el 29 de noviembre, donde llovió bastante y el clima no acompañó pero desde Navidad a la fecha la cantidad de visitante que hemos recibido fue impresionante, más de 12 mil personas ya visitaron nuestras payas", precisó el entrevistado.



Playas



El director de turismo diferenció que "contamos con dos playas, las dos dependen del municipio pero abarcan diferentes públicos, el Camping Municipal es el más elegido por las familias por los tipos de servicios y tranquilidad con los que cuenta. En tanto que Playa 52, es la preferida de la juventud ya que cuenta con paradores y actividades recreativas; ofreciendo ambas un paraje inigualable".



Costos de ingreso



Vago comentó que "la entrada a las playas solo se cobra desde el viernes por la tarde hasta el domingo o feriados, el resto de la semana no tiene costo. Y no cobramos el automóvil, solo a las personas que ingresan".



En ese marco detalló que "menores de 12 años no pagan y mayores de esa edad abonan 100 pesos si son visitantes o 30 pesos si son locales".



Expectativas



"La verdad que la temporada recién comienza y viendo la cantidad de personas que ya nos han visitado desde el interior de la provincia, como de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y hasta de la República del Paraguay; estamos muy contentos y nos hace prever un temporada más que satisfactoria para nuestra ciudad", concluyó.