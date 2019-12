Comenzó la inscripción para las Colonias de Vacaciones Municipales

Desde este viernes se encuentra abierta la inscripción para participar de la edición 2020 de las Colonias de Vacaciones Municipales. Niñas y niños de entre 5 y 12 años podrán ser parte de estas actividades que se desarrollarán en el Centro Deportivo Municipal Raúl Ricardo Alfonsín, Complejo El Sol, Camping La Toma Vieja, Parque Gazzano y el club Palermo.



Los interesados en participar de dichas actividades, pueden inscribirse en los lugares donde se llevarán a cabo las Colonias de Vacaciones de 8 a 12 horas. En tanto en el Complejo Alfonsín, ubicado en calle Juan Barbagelata y Victorio Camerano, se pueden inscribir para cualquiera de las sedes a las que los papas decidan enviar a sus hijos, en los horarios de 8 a 12 y de 14 a 20. Como requisito, los padres (o un mayor a cargo) deberán llevar DNI de los chicos y completar una pequeña ficha médica.



Las inscripciones para la Colonia de La Toma se realizan en el Centro de Salud (Dispensario); y la temporada de las Colonias de Vacaciones Municipales se pondrá en marcha el lunes 6 de enero.



Como en cada una de las temporadas, los chicos podrán disfrutar de los natatorios, habrá enseñanza de natación, juegos, actividades deportivas y recreativas.



El subsecretario de Deportes, Yamil Ismail, aseguró que la intención es que los chicos puedan disfrutar del verano y las inscripciones se van a extender hasta el mismo día en que se inicien las colonias. "El único requisito es una revisación médica, y en los casos que no se puedan acercar a los Centros de Salud para la revisación, se podrá realizar en cada Complejo con personal médico" señaló.



Además, el funcionario señaló que el objetivo de su gestión es "apuntar desde el Municipio a la contención de los chicos, continuarlo en las Escuelas Municipales de Deportes e ir creciendo en el día a día para poder darle a todos los niños de la ciudad las mismas posibilidades y que puedan participar de todas las actividades y que no estén en la calle".



Por otra parte Carolina Berchin, responsable de las Colonias Municipales, se mostró expectante por la nueva temporada que se inicia y por la gran demanda que hay de chicos entusiasmados en participar. "No pudimos arrancar antes porque se están recuperando las piletas a contrarreloj. Las del complejo Alfonsín ya están habilitadas y en los próximos días estarán a punto las demás. Las colonias darán inicio el 6 de enero y estarían finalizando el 14 de febrero con un campamento general de todas las Colonias (lugar a confirmar), y una muestra de natación en cada predio donde se va a trabajar" afirmó.



Además, agrego que "los profesores van a trabajar con grupos de 30 chicos divididos por edades, se va a trabajar una hora de natación, una hora de deporte y una hora de actividades recreativas con la intención que el chico pueda aprender", finalizó.



Teléfonos útiles

- Centro Deportivo Municipal "Raúl Ricardo Alfonsín" 435-5208



- Camping Toma Vieja 433-1721



- Complejo El Sol 437-4558



- Parque Gazzano 426-1481



- Club Palermo 424-2972