Verano Seguro: Fortalecen operativos de prevención en las rutas entrerrianas

Foto: Archivo

Se afectaron 450 policías más el personal fijo en las 17 departamentales de la Provincia. Se reforzarán ciudades turísticas y fiestas populares.



De esta manera, el gobierno entrerriano trabaja con el objetivo de brindarle la mayor seguridad a los vecinos y turistas que elijen la provincia como destino de sus vacaciones, para que puedan disfrutar en familia y con amigos de manera responsable y respetando las normas de tránsito.



La ceremonia de presentación se realizó en el anfiteatro de la ciudad, con la presencia de los ministros de Gobierno y Justicia, Rosario Romero; de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, José Bahillo y de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Luis Benedetto; el intendente local, Ricardo Bravo, el jefe de Policía, Gustavo Maslein, legisladores y concejales. Se exhibieron los recursos que son utilizados en las tareas de prevención durante la temporada de verano en Entre Ríos.



"Estas cosas expresan la unidad del Estado para la Seguridad Vial. Cuando alguien nos indica que tenemos que ponernos el cinturón de seguridad o que tenemos que respetar la velocidad, no está haciendo otra cosa que preservar los derechos y la vida", subrayó la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero durante la presentación de Verano Seguro en Federación.



Romero remarcó también que el esfuerzo que realizan todas las áreas del Estado tiene como objetivo cuidar vidas y evitar siniestros. "Todos los años cuando lanzamos este operativo le pedimos al ciudadano que no se moleste cuando le piden la licencia o cuando le hacen una multa cuando están fuera de regla. Es la función que tiene el Estado para proteger a la ciudadanía y hacer valer las leyes", detalló.



"El Operativo de Verano Seguro no solo implica el control sino también la concientización vial. En este sentido, la educación vial nos hace mejores ciudadanos y nos ayuda a cuidar nuestra vida y la de otros", finalizó la Ministra de Gobierno.



El operativo cuenta con vehículos pick-up, automóviles, drones, lanchas, autobomba, unidad de rescate en siniestros de Bomberos Zapadores, cuatriciclos, motocicletas, bicicletas y canes antinarcóticos. También se continúa utilizando los cinemómetros y alcoholímetros en rutas entrerrianas.



Por su parte, el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo, celebró el trabajo articulado entre Municipios y Provincia para brindar seguridad a los ciudadanos y turistas que visitan Entre Ríos.



"Nuestra Provincia es uno de los destinos más importantes en términos turísticos. Una valoración muy destacada de Entre Ríos, además de la excelente oferta turística, es la seguridad que se brinda. Por esto es importante trabajar para preservar ese valor ya que hay marcadas políticas y decisiones desde nuestro poder ejecutivo para poder consolidar esa seguridad con la que cuentan los ciudadanos y los turistas", manifestó Bahillo.



El intendente de Federación, Ricardo Bravo, agradeció a los funcionarios provinciales, ya que consideró que la presentación de este programa tan importante enaltece la ciudad y manifestó que "desde el municipio se está trabajando, llevando más seguridad a nuestras playas y toda la zona costera. Creemos que junto a las autoridades locales podemos garantizar seguridad a nuestros habitantes y a quienes vienen a disfrutar de nuestros atractivos turísticos".



"Es indispensable el trabajo articulado y el apoyo de los organismos provinciales. Para nosotros es un respaldo importante para llevar adelante proyectos, programas e inversiones para la comunidad", afirmó Bravo.



Desde la División de Educación Vial de la Policía se expuso un circuito vial inflable con obstáculos para la utilización de gafas simuladores de alcohol, que es utilizado en las campañas de educación y concientización vial que se desarrollan en toda la Provincia. Estuvieron presentes los Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores y el Ministerio de Salud con el equipamiento para emergencias.



El jefe de policía Gustavo Maslein participó en la presentación del Operativo y detalló: "Hace varios años que estamos trabajando con este Programa integral, tanto en rutas de la Provincia, de la mano de la Dirección de Seguridad Vial como en aquellos lugares donde se desarrollan actividades especiales o festivales. Es importante subrayar que esta tarea no lo hacemos solos, lo hacemos de la mano de otras entidades como Salud Pública, Bomberos Voluntarios, Zapadores y Municipios. Organizados de este modo, hemos tenido buenos resultados años anteriores y lo volveremos a repetir este año".



Estuvieron presentes también en la presentación del Operativo, la diputada nacional, Gabriela Lena; el senador, Rubén Dal Molín y la senadora, Nancy Miranda; el jefe departamental, Alberto Roldán; funcionarios municipales y provinciales; agentes e integrantes de la Plana Mayor de la Policía de Entre Ríos y Bomberos Voluntarios.