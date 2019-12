Programa de IAFAS atendió más de 1400 casos de juego compulsivo en 11 años

es un programa puesto en marcha por el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas) para la prevención, el asesoramiento y la orientación sobre el uso indebido de los juegos de azar. La licenciada en psicología Yris Carolina Molina (MP 914), está a cargo de esta política del Instituto y comentó que a través de esta herramienta se ha ayudado en los últimos 11 años a más de 1400 personas con problemas con el juego."Prevenjuego" depende del departamento Juego Responsable de Iafas y fue puesto en funcionamiento hace 11 años. En el tiempo transcurrido, ha atendido más de 1400 casos, a un promedio anual superior a los 100 por año, relacionados con el juego compulsivo, un trastorno de la conducta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce como patología desde 1992.en prejuicio de sus valores y obligaciones sociales, laborales, materiales y familiares; esta conducta persiste y a menudo se incrementa a pesar de las consecuencias sociales adversas tales como pérdida de fortuna personal, deterioro de las relaciones familiares y situaciones personales críticas., explicó Molina. Periódicamente, se conoce el caso de adultos que dejan a sus hijos en situaciones de peligro o en soledad, sólo para ir a jugar a los tragamonedas o a juegos de cartas.Dentro del programa, existen tres modos de asistencia prevencional posible: primaria, secundaria y terciaria.La primera pasa por dotar a la población en general de información sobre juego responsable, sobre cómo jugar sin caer en excesos. Para eso se generan charlas, folletería, cartelería y publicidad en medios de comunicación, además de una campaña fuerte de concientización que se realiza cada 17 de febrero, fecha en que se conmemora el día internacional del juego responsable.La secundaria es la autoexclusión "una solicitud voluntaria que alguien que es usuario solicita al Iafas para que no se le permita el ingreso a las salas de juego por un período de un año. Esta solicitud es voluntaria y personal. A la persona se le toman todos los datos personales, una fotografía, se le lee el formulario para que esté en conocimiento y luego se le pide su firma de puño y letra", indicó la profesional.En Paraná, este trámite se realiza en la oficina que está ubicada en la zona de la sede del Iafas y en el resto de la provincia en las salas de juego habilitadas. A esta instancia, denominada "prevención secundaria" se llega "cuando la patología está presente", apuntó Molina a APF.Una vez que se establece la autoexclusión, la persona no puede ingresar a Casinos ni a salas de juegos de toda la provincia. Esto implica que un cliente que se autoexcluye haciendo el trámite en Paraná, no podrá ingresar al casino de Victoria, por caso.Si se detecta dentro de una sala a una persona cuya autoexclusión esté vigente, personal de vigilancia se le acerca y le recuerda su situación y lo invita a retirarse, mencionó Molina.La terciaria para por la realización de un tratamiento. Para ello, Iafas ha generado convenios con instituciones médicas que puedan dar este tipo de respuestas. Actualmente está vigente un entendimiento con el Ministerio de Salud de la Provincia, que es donde se derivan a las personas que voluntariamente, subrayó Molina, deseen realizar un tratamiento."A cada una de las personas que se acercan para realizar la autoexclusión, le comentamos y las ponemos en conocimiento de que existe este convenio, que puede realizar un tratamiento en un efector de salud cercano a su domicilio de una manera gratuita", puntualizó la psicóloga.Como conclusión, Molina expresó: "Es interesante jugar para divertirse. Desde el Iafas, nuestro mensaje es que se puede jugar responsablemente. Y si ese límite se sobrepasa, el Instituto tiene una herramienta efectiva para ayudar".Para vincularse con Prevenjuego existen las siguientes vías de contacto:Personalmente: 25 de Mayo 265 Planta Alta (Paraná) y en las Salas de Juego y Casinos de toda la provincia.Por teléfono: 0800-888-2202 (línea gratuita)Por WhatsApp: 3434055252Correo electrónico prevenjuego@iafas.gov.ar