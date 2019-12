Se inauguró la temporada estival en Diamante

En la oportunidad y acompañado por la senadora provincial Claudia Gieco, Bahillo agradeció la invitación y resaltó que "el gobernador Gustavo Bordet nos ha pedido que aportemos a una de sus principales prioridades en esta segunda gestión: el desarrollo y el crecimiento económico de la provincia; entendiendo en este nuevo contexto, en este nuevo paradigma de modelo de país, que es necesario todo el apoyo posible para el crecimiento y el desarrollo de Entre Ríos. Entre Ríos tiene alrededor de 15 sectores productivos y el turismo es una de las actividades productivas más importantes de la provincia".



Por su parte, el intendente, destacó que "el turismo en Diamante está planteado como uno de los ejes de desarrollo".



Valoró el trabajo de los empleados municipales, porque "este lugar hace 15 días no era esto, estaba muy deteriorado. Los empleados municipales entendieron que los problemas de los diamantinos los resolvemos desde el lugar que toca, ustedes le han dado un fuerte mensaje a otras personas: que se puede trabajar, se pueden hacer cosas para tener una herramienta invaluable como lo es el turismo y que pueda generar trabajo".



Bahillo además, subrayó el potencial turístico de Diamante, citó ejemplos claros como las termas y el Parque Nacional Pre-Delta, y sentenció: "No hay ciudad que sea exitosa en términos turísticos si esa ciudad no es bien vivida por sus propios habitantes. Por eso es importante el compromiso y la tarea que tiene el intendente con sus propios vecinos, porque si los vecinos no disfrutan primero de la ciudad, esa ciudad nunca va a poder ser exitosa en términos turísticos. Los vecinos son los anfitriones, son los que reciben, son los primeros que en el boca a boca difunden y atraen a los turistas".