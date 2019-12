Cien comercios de Gualeguaychú motorizaron un nuevo paseo de compras

Foto 1/2 Foto 2/2

La recesión económica se ha prolongado mucho más de lo que se esperaba. Los comercios que han podido soportar la dura situación que atraviesa el país sin cerrar sus puertas se han visto obligados a pensar nuevas iniciativas para seguir adelante. Con este cuadro de situación, ¿por qué no pensar en las oportunidades que traen consigo las crisis?



Así lo entendieron hace varios meses la Municipalidad, el Buró Productivo y el Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú (CDCI). Y entre todos le dieron vida al Centro Comercial a Cielo Abierto (CCA), desde donde se han coordinado varias iniciativas que tienen que ver con crear nuevas alternativas, comerciales y culturales, que motoricen el golpeado circuito comercial del centro de la ciudad.



En este marco, el domingo se llevó a cabo un nuevo paseo peatonal sobre 25 de Mayo, desde Rocamora hasta Pellegrini. Se realizó el fin de semana previo a la Navidad, con la intención de "descomprimir" las compras de último momento, típicas de las fiestas, y de brindarles a los clientes otros atractivos, como descuentos y promociones.



Al respecto, la coordinadora del CCA, Jennifer Kroh, explicó que "fueron alrededor de cien comercios los que se sumaron en esta oportunidad al paseo. Estuvieron abiertos de 18.30 a 21.30, y sobre el final hubo sorteos y shows para la gente, en el escenario que estuvo ubicado frente a la Cooperativa Eléctrica", contó.



Todas aquellos que realizaron compras en los locales recibieron un cupón para participar de importantes sorteos, como un viaje con estadía paga a Bariloche, entradas y un vip para la primera noche del Carnaval del País, pases a las Termas del Guaychú, y dos combos de alrededor de 20 productos cada uno, entre otros. Tras el cierre de los comercios, se presentó la batucada de la comparsa Ará Yeví y la banda Sambode.



"El Centro Comercial a Cielo Abierto es un formato pensado e ideado por los comerciantes. Con sus críticas y sus propuestas se armó la jornada del domingo, que fue diferente a lo que se venía haciendo en ocasiones anteriores", explicó Kroh.



"En esta oportunidad, los comerciantes prefirieron que no haya tantas propuestas artísticas y culturales, y que se haga un domingo. Escuchamos y atendimos todas las sugerencias del sector, por eso también hay expectativas para lo que vamos a seguir haciendo en forma conjunta", agregó la coordinadora del CCA.



Terminado el evento, al que concurrió una importante cantidad de gente, todavía era muy temprano para realizar evaluaciones serias respecto al resultado del mismo. Los análisis van a llegar junto con el fuerte de las ventas para las fiestas. Sin embargo, desde el CCA y el Centro de Defensa Comercial e Industrial ya evalúan como positivo el trabajo mancomunado que se viene dando. Toda una novedad para Gualeguaychú.



Tal es así que el próximo paseo peatonal ya tiene fecha: será a fines de febrero o inicios de marzo, para el cierre de la temporada de verano. Aunque, no descartan sumar fechas. (El Día)