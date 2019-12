Inscriben a las carreras de la Facultad de Económicas: Hay más de 900 aspirantes

Inscripción

Requisitos de ingreso

"Hasta el 20 de diciembre, de 9 a 19hs, se inscribe para las carreras de grado y pregrado de las carreras que ofrece la Facultad de Ciencias Económicas", comunicó ala directora académica, Marina Podversich., informó Podversich.Y en ese sentido, comparó: "El año pasado tuvimos alrededor de 1006 inscriptos en todas las carreras".Las carreras que ofrece la Facultad son las siguientes:"Según un estudio presentado a Consejo Directivo, en los últimos tres años se registra un 38% de alumnos que no se reinscriben al año académico siguiente, o sea, ese sería el porcentaje de deserción", comentó.Los interesados deben completar el formulario online de preinscripción, el cual está disponible en este link . En el último paso del formulario aparece la documentación a presentar y también la opción de seleccionar una fecha y hora para acercar la documentación requerida a la Facultad, calle Urquiza 552, Paraná.Acercar el formulario impreso y los papeles requeridos a la Facultad.-Formulario de Preinscripción impreso: es el formulario que completaste online. En el último paso se visualiza la opción de imprimir, o en Instructivo de preinscripciones. -Certificados de Estudios Secundarios Completo: En copia legalizada. En caso de no contar con el mismo constancia de la escuela que diga "Terminó sus estudios y tiene en trámite el certificado de?". En caso de no tener aprobado completo el ciclo secundario, debe presentar constancia que indique "adeuda materias?" y enumerarlas.No se aceptan Certificados de Alumno Regular-Fotocopia de DNI Tarjeta: Frente y dorso-Fotocopia legalizada de la partida de nacimiento: Actualizada y con menos de 3 meses de antigüedadPara mayor información o consultas, los interesados deben visitar la web de la Facultad o enviar un e-mail a ingresantes@fceco.uner.edu.ar "Bregamos para que el aspirante se acerque con toda la inscripción completa, y sino que generen un turno para presentarse con toda la documentación en febrero", recomendó Gisela Armacora del cuerpo de Alumnado de la casa de altos estudios."Es un trámite rápido y sencillo porque los aspirantes, cuando hacen la pre-inscripción, sacan un turno para evitar la espera", remarcó.Las inscripciones retomarán en febrero, del 4 al 7.El curso de ingreso iniciará a partir del 10 de febrero, tiene una duración de cuatro semanas.