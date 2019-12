Finalizaron cursos y capacitaciones de la Fundación Petropack

Axel, egresado enimpresión flexográfico

Otra de las estudiantes se capacitó en Pastelería.

. "Esto nos deja muy contentos", aseveró a"Siempre esto es un evento que tiene los ribetes de fin de año, de poder festejar con la gente que es la protagonista, que acude a nuestros cursos.Esto es un apoyo que hacemos a la comunidad directamente. No tenemos aporte de ningún aparato gubernamental., indicó de la capacitación que participaron de "recorridos en planta; vimos diferentes montajes, aprendimos como hacer bolsas. Me enteré de este curso y me inscribí como impresor. Estoy muy contento, pude culminar el curso"."Fue algo nuevo, distinto y con buena salida laboral. Nos brindaron muy buena atención", dijo.