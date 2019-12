Asumieron los intendentes de los cinco nuevos municipios de Entre Ríos

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, celebró el compromiso del gobernador, de convertir a estos centros de población rural en municipios. "Es un cambio muy importante. De ser una localidad que para cualquier decisión dependían del gobierno provincial pasan a tener autonomía completa, financiera, administrativa y política. Esta nueva organización les va a permitir brindar mejores condiciones de vida para los ciudadanos", explicó.



"Qué virtuosa es la actividad política cuando permite desde el Estado mejorar la calidad de vida de las comunidades. Estos equipos que asumieron en los nuevos municipios van a ser los primeros en protagonizar esta experiencia histórica", subrayó Romero y les deseó "mucha suerte en este desafío", tanto a los cinco nuevos intendentes como a sus equipos de gobierno e integrantes de los cuerpos deliberativos.



En este sentido, la ministra agregó: "El gobernador tiene toda la energía para poder trabajar con todos los municipios y sobre todo con aquellos que recién empiezan, ayudando a que cobren vuelo, tengan más vigor y crezcan junto a todos sus pobladores".



"Siento muchísima alegría. Es gratificante ver desde la función pública que algún granito de arena hemos puesto para lograr algo tan importante como lo que estos nuevos municipios van a protagonizar", afirmó.



La historia



En el marco del Decreto Nº 501/18 el Ministerio de Gobierno y Justicia y la Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos, llevaron adelante el relevamiento de población de estas cinco localidades, entre mayo y septiembre del 2018, proceso que continuó con la sanción de las leyes correspondientes, creando los nuevos Municipios, que en junio de 2019 ya pudieron elegir intendente, viceintendente y concejales.



Tras las elecciones provinciales realizadas en junio, resultaron electas por primera vez las autoridades con categoría de municipio. Esta semana asumieron en su función los nuevos intendentes, viceintendentes y miembros del Concejo Deliberante: En Pueblo Brugo, asumió el intendente, Martín Ruiz y la viceintendenta Betina Cosnard; en El Pingo Diego Plassy y Mariana Levrand; en Aldea María Luisa, Luis Schonfeld y Luciano Bolzán; en Aldea Brasilera, Hugo Ramírez y Carlos Damian, en tanto, en Pueblo Liebig, asumió como intendente Julios Pintos y como viceintendente, Hugo Sánchez.



"Quiero agradecer a todas las personas que me están acompañando, es un día histórico para Pueblo Brugo. Les agradezco a quienes me eligieron, y a quienes no lo hicieron y que decidieron por otra propuesta, porque en definitiva todos queremos lo mejor para nuestro pueblo y vamos a trabajar en conjunto para ello", explicó a su momento el intendente de Pueblo Brugo, Martín Ruiz.



El nuevo intendente destacó que asume un gran desafío, pero "con muchas ganas, con los miedos propios de lo desconocido, pero fundamentalmente asumo el desafío sabiendo que la ciudadanía me dio la posibilidad de dirigir el destino de nuestra ciudad. Sé que tenemos un trabajo inmenso por delante, necesitamos no sólo ordenar el pueblo, sino también dinamizarlo, trabajar sobre un plan de gobierno que traiga a Pueblo Brugo progreso y desarrollo", remarcó.