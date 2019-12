Está en marcha una nueva edición de la Fiesta de los Reyes Magos

Integrantes de la Capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, del barrio km. 5 ½, de la zona sur de Paraná, informaron que ya están en marcha los trabajos organizativos para la nueva edición de la Fiesta Provincial de los Reyes Magos, a realizarse del 10 al 12 de enero de 2020.



"Esta fiesta que ha ido adquiriendo aceleradamente un sólido predicamento, trabaja infatigablemente en fervor del brillo de estas 3 jornadas, especialmente dedicadas a los niños con un alto contenido familiar y religioso", destacaron los organizadores.



En tal sentido, recordaron que el año próximo "se cumplen 56 años de la primera llegada de los Reyes Magos a este barrio" y por ello han previsto realizar en cada una de las tres noches, un espectáculo alegre donde pasarán por el escenario mayor de la niñez, artistas nacionales, provinciales y locales.



Nómina de artistas confirmados a la fecha:

-Ballet Cielito Entrerriano

-Payaso Sifón

-Notas del Alma

-Grupo Leyenda

-Cuarteto Madrigal

-Mauricio Simioli

-Amancay

-Cristian Leiva

-Los Entrerrianos del Chamamé

-Grupo Sol

-Fernando Cerrudo

-Nicolás Faez Grupo

-Balumba

-El Aguante de Paraná

-Desde Córdoba la Bomba Allende



Se prevé sortear unas 20 bicicletas y más de 500 regalos.

En la noche central del sábado 11, se entregará a cada niño presente un vaso de gaseosa, una bolsita con golosinas y un globo. Los mayores también no quedarán exentos de regalos, ya que a través de números que se entregarán en la entrada, participarán de diversos obsequios para el hogar.



El lunes 6 de enero a las 20, se realizará la Santa Misa en memoria de esta Festividad Sagrada donde al finalizar la misma, los Reyes Magos presentes también, entregarán golosinas a los niños.



La entrada será libre y gratuita. No se cobrarán las sillas (habrá 4000) y tribunas que dispondrá la organización. No obstante, se solicita desde ya que las familias se acerquen con un sillón y abrigo adicional.



"Una amplia cantina, apoyo del Gobierno Provincial y de la Municipalidad; en conjunto con muchos padrinos que obrarán de Sponsor del Festival, serán los únicos sustentos para solventar los cuantiosos gastos. Apelamos como cada año, al apoyo de todos", indicaron los organizadores y dieron cuenta que el rédito económico que se obtenga de este festival, será empleado para continuar con los trabajos de construcción de aulas, dentro del Salón Comunitario y Parroquial.