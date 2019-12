Busti y Lauritto revalorizaron a "Pancho" Ramírez en la UADER

Foto 1/2 Foto 2/2

En el auditorio de la UADER, se presentó formalmente en el Rectorado de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) la Comisión Permanente para el Estudio de la Vida, Obra y Legado de Francisco Ramírez.



Dicho espacio responde a una iniciativa del Gobierno de Entre Ríos en virtud de que el año próximo se cumplirán doscientos años (1820-2020) de hechos trascendentales para la historia de la provincia y del país: la primera Batalla de Cepeda, la Firma del Tratado del Pilar y la fundación de la República de Entre Ríos.



Con las presencias destacadas de los doctores Jorge Pedro Busti y José Eduardo Lauritto, acompañados por el Rector, Bioing. Aníbal Sattler, desde la mencionada comisión -que presidirá el Cr. Gustavo Bordet- se brindaron detalles del trabajo a realizarse para conmemorar aquellos sucesos que tuvieron al caudillo federal entrerriano como protagonista, contra el unitarismo del puerto de Buenos Aires.



Al presentar la actividad, Sattler puso de manifiesto «el profundo orgullo que significa para la Universidad que nos hagan parte de esta iniciativa» y auguró «aportes que puedan plasmarse en espacios de formación docente y que sean impulso para la investigación histórica, la producción artística y el intercambio de ideas para poner en valor y actualizar la figura de Pancho Ramírez». Dijo finalmente que para la UADER, «como institución arraigada a su suelo, es un desafío apasionante» esta tarea a la que es convocada.



Por su parte, Busti marcó la importancia de recuperar de forma masiva «los 35 años de lucha» del caudillo y adelantó algunas acciones que la comisión buscará impulsar, como cómics y videos, para suscitar el interés de docentes y, sobre todo, de jóvenes y niños.



Fuera de su cometido en torno a Ramírez, el ex gobernador aprovechó su presencia en la UADER para manifestar su orgullo y recordó que «allá por 2003, cuando fui electo por tercera vez, me di cuenta que esta Universidad era una necesidad para Entre Ríos, una buena idea que hasta entonces había sido mal manejada».



En esa línea, Busti dijo que «me la jugué para lograr el reconocimiento de las carreras» y mencionó a Villanueva, titular de la CONEAU por aquel entonces, y a quien él designó como rector organizador, Mario Mathieu. «Dejamos una universidad en marcha y hoy que tiene una matrícula de 25 mil estudiantes y la UADER es una política de Estado, siento que puse mi granito de arena», concluyó.



Además del ex mandatario, en la jornada hablaron el Dr. Lauritto y miembros de la comisión que estuvieron en la mesa: Rubén Bourlot, Flavia Martínez Aquino y Gonzalo García Garro.



Asimismo, entre el público se contaron las presencias del Decano de la Facultad de Ciencias de la Gestión, Abog. Luciano Filipuzzi; de la Decana de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, Mg. Estela Gross; y de la ex rectora, Mg. Graciela Mingo.



También acompañaron el intendente electo de Paraná, Adán Bahl; el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; los diputados electos, José Cáceres y Carina Ramos; y la ex diputada y esposa de Busti, Cristina Cremer; entre otros funcionarios y referentes políticos y sociales.



Al finalizar el encuentro, que se realizó el jueves 5 de diciembre, el Rector y miembros de la Comisión firmaron un Acta Compromiso mediante la cual resaltaron el Decreto N°2423/2019 del Gobierno de Entre Ríos, declarando de Interés Provincial las conmemoraciones de 2020; y formalizando la adhesión de la UADER compartiendo «el ideario y la trascendencia histórica del Supremo Entrerriano», en pos de trabajar de manera articulada para una agenda común destinada a transmitir los valores republicanos, federales y democráticos de Ramírez.



Cabe recordar que la UADER, a través de la Resolución CS N°303-19, declaró de Interés Institucional las conmemoraciones de estos bicentenarios, sumando también el bicentenario de la muerte de Pancho Ramírez, que será en 2021.



Reseña



La primera Batalla de Cepeda ocurrió el 1 de febrero de 1820, enfrentándose, por un lado, la unión de las fuerzas federales de los caudillos Ramírez y Estanislao López (Santa Fe), ambos lugartenientes de José Artigas como referente de la Banda Oriental y la Liga de los Pueblos Libres; contra las Provincias Unidas del Río de la Plata (mayormente la unitaria Buenos Aires), al mando de José Rondeau.



En un enfrentamiento breve, los federales triunfaron y dieron lugar a la firma, el 23 de febrero de ese año, del Tratado del Pilar, mediante el cual se proclamaba la unidad nacional y el sistema federal (es uno de los llamados pactos preexistentes que se mencionan en el preámbulo de la Constitución Argentina).



El 29 de septiembre, luego de confrontar con Artigas, Ramírez fundó la República Federal de Entre Ríos, aunque nunca se proclamó como estado independiente ni tuvo intenciones separatistas. El 24 de noviembre fue elegido Jefe Supremo.