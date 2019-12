Asociación de la Magistratura y la Función Judicial se sumó a Once por Todos

Gisela Schumacher, desde la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos.

Virginia Galanti

"No es la primera oportunidad que colaboramos, estamos muy contentos de hacerlo. Nuestros asociados y asociadas participan. En los últimos dos años hemos intensificado nuestra relación con la comunidad y nos parece muy importante colaborar de este modo", aseveróDe la misma manera, apuntó: "Esto de 'Ayudar hace Bien' nos tiene que interpelar porque si bien las leyes y los líderes sociales y religiosos dicen que todos somos iguales, el hacer bien no solo es ayudar a esas personas que necesitan alguna cosa puntual, sino que también es reforzar los lazos en la comunidad y la importancia de ser solidarios".En tanto, felicitó a Canal Once "por sostener la iniciativa de Once por Todos durante tanto tiempo".Por su parte,destacó: "Estuvimos juntando las donaciones que recibimos por parte de los asociados, difundimos la iniciativa a través de la página. Los diferentes asociados acercaron donaciones y ya las llevaron".