Retiraron del Túnel Subfluvial una placa colocada por el gobierno militar

En la mañana de este viernes autoridades del Túnel Subfluvial retiraron una placa que recordaba la Revolución Argentina de 1966 que dio lugar a la dictadura del general Juan Carlos Onganía. La placa había sido colocada el 28 de junio de 1969 cuando se retiró la última compuerta interior y se unieron las capitales de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Ese mismo día se celebraba el tercer aniversario del golpe de Estado que instaló un nuevo gobierno militar.



"28 de junio de 1969. Día y lugar donde se abrazaron dos provincias argentinas rompiendo el aislamiento de la Mesopotamia. III Aniversario de la Revolución Argentina", rezaba la placa de bronce en cuya parte inferior llevaba los nombres de los gobernadores de facto de la época en ambas provincias: el Contralmirante Eladio Modesto Vázquez, por Santa Fe; y el Brigadier Ricardo Favre, por Entre Ríos. Se encontraba emplazada a unos 300 metros del ingreso por el lado de Santa Fe y fue retirada una semana antes del aniversario 50° de la inauguración del Túnel.



"Es una placa que estuvo siempre ahí pero que no habíamos visto, porque el Túnel no se transita caminando y no estaba a la vista. Un día la noté y pregunté qué dice la placa. Uno de los chicos fue a sacar una fotos y cuando vimos que tenía un reconocimiento al aniversario de la llamada Revolución Argentina decidimos retirarla, como corresponde", confirmó el director representante por Entre Ríos, Juan José Martínez.



Explicó que la placa será colocada en el museo del Túnel a la altura del piso y manifestó su satisfacción por haber quitado ese recuerdo de la dictadura del interior de la conexión que en verdad fue un símbolo de la democracia federal tras completar la unión física de todo el país.



"Es una placa que recuerda la llamada Revolución Argentina y teníamos que sacarla", manifestó Martínez quien representa al peronismo y recuerda todavía el dolor producido a los sectores populares por la dictadura en el recuerdo de sus propios compañeros y militantes perseguidos.



En contra cara a esto, más tarde este viernes inauguraron dos placas en homenaje al gobernador Aldo Emilio Tessio, en cuya gestión se logró concretar la mayor parte de esa obra emblemática; y a Luis Romero Acuña, quien ocupaba por ese entonces el cargo de ministro de Obras Públicas. (Aire de Santa Fe)