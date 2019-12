En Gualeguaychú siguen juntando firmas contra la comercialización de drogas

En la convocatoria publicada a través de las redes, invitaron a todos los vecinos del barrio y a todo Gualeguaychú, a sumarse a la gran campaña para juntar firmas que se realizará este jueves en diferentes puntos de la ciudad.



"Sepan que nuestra intención es la misma que quiere toda la ciudad y todas esas personas que quieren volver a tener esa Gualeguaychú tranquila, que siempre se caracterizó por ser solidaria, un lugar para vivir y para que nuestros niños y jóvenes puedan crecer en un ambiente sano. No queremos lamentar más muertes relacionadas a las drogas ni hechos delictivos también en consonancia con este flagelo", manifestaron.



Además, solicitaron a las autoridades judiciales que hagan un trabajo "efectivo, rápido y con castigos ejemplares a todos los comercializadores. No queremos más errores judiciales y demoras en procesos que después tenemos que lamentar infinitos casos. Ustedes representan a toda la ciudadanía y hoy Gualeguaychú les exige resultados, no puede ser que por barrio existan muchos kioscos".



En otro fragmento retomaron las palabras del Jefe de Policía, Cristian Hormachea, quien aseguró en declaraciones periodísticas que "saben dónde está cada punto de venta y cada distribuidor".



Al respecto, los vecinos sostuvieron que "si es así, la ciudad pide resultados. De lo contrario se tienen que ir".



Finalmente, señalaron a "las autoridades del Estado y sus instituciones, Copnaf, Sedronar, concejales, Diputados y Senadores de todos los partidos y de cualquier ideología y extracto: también les exigimos que pidan a la Justicia, resultado. Ustedes gobiernan para todos y la problemática de la droga es alarmante. Acompañen al pedido de la ciudad".



Puntos de encuentro



Este jueves estarán juntando firmas en el Hospital Centenario, tanto de mañana como de tarde; en ambos turnos también en el supermercado Carrefour, en 25 de Mayo y España y en la puerta del Municipio (sólo de mañana), indica El Día.