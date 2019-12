Empresas solidarias: Cartocor donó cajas para las donaciones de Once por Todos

La comunidad se moviliza con incontables gestos de solidaridad, tras el único objetivo de ayudar a quienes más lo necesitan. Se trata de las once horas de programación en vivo desde la Sala Mayo de Paraná, que se concretarán el próximo 08 de diciembre.Muchas empresas de diferentes ciudades y gran cantidad de comercios de Paraná saben que Ayudar hace bien y también se suman a "Once por todos". Comercios y empresas, contribuyen con diferentes donaciones y una vez más, la reconocida firma Cartocor, colabora con la jornada solidaria.La empresa Cartocor, radicada en el Parque Industrial de Paraná, hizo un importante aporte para la realización de Once por Todos 2019, la jornada solidaria que tendrá lugar este sábado 8 de Diciembre a beneficio de hospitales públicos, ONG's, CIC de comunidades rurales, escuelas y roperos de establecimientos educativos.Con el objetivo de que cada uno de los beneficiarios pueda clasificar y tener ordenadas las donaciones que reciban, Cartocor entregó este miércoles 500 cajas. Además hizo un aporte de cestos ecológicos que permitirán hacer separación en origen, de los residuos durante la jornada de once horas que tiene como escenario principal la Sala Mayo de la capital entrerriana."Esta jornada nos invita a pensar en el otro de una manera distinta", señalaron desde la empresa.