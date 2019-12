La Escuela Primaria Juan XXIII se sumó con donaciones para Once por Todos

Una vez más, la Escuela Primaria Juan XXIII se suma a Once por Todos. La directora, Stella Maris Sabre, puso de relieve que "los chicos tienen la costumbre de colaborar. Creamos el hábito de ayudar a otro desde el Jardín de cuatro años. Ellos saben que quien va a recibir algo espera que esté en condiciones para poder usarlo. Así se sumaron voluntades sin pedir nada a cambio. La familia siempre responde".En declaraciones asubrayó que "no queríamos perder esta oportunidad. Juan XXIII siempre que pueda participar y ayudar al otro siempre estará presente, porque es lo que nos gusta hacer".Manifestó que le pareció "oportuno" hacer hincapié en las zapatillas porque "nunca lo habíamos hecho y hay gurises entrerrianos que las necesitan"."En esta sociedad marcada por una pérdida importante de valores, la escuela primaria hace hincapié en esto de que no está todo perdido", expresó Sabre.Además, puso de relieve que la solidaridad se ve a diario en el establecimiento, como por ejemplo cuando "alguien no tiene una merienda alguien le comparte o cuando a un chico le falta en la carpeta otro le presta, o se preocupan por un compañero que está triste".