Consultora BISA también hizo su donación a la jornada solidaria Once por Todos

Institucionales Coinauto donó pañales a Once Por Todos y ayudará con el traslado de donaciones

Este domingo 8 de Diciembre, se realiza la 15º edición de Once por Todos, la jornada solidaria a beneficio de los hospitales, escuelas, ONG's y CIC rurales, que tendrá lugar en la Sala Mayo del puerto de la ciudad de Paraná.A solo cinco días, se siguen sumando entidades y empresas que aportan su granito de arena porque saben que Ayudar hace Bien, como dice el slogan que caracteriza a Once por Todos desde sus inicios.Su vicepresidente, Fausto Barbagelata, contó que la consultora, que funciona en calle San Lorenzo 63, tiene casi 40 años de trayectoria en la prestación de servicios profesionales en el área de la Ingeniería Civil. Además tienen una sucursal en Santa Fe y en la República Oriental del Uruguay.Sobre la participación en Once por Todos, recordó que "es el segundo año consecutivo que podemos participar de esta jornada solidaria que nos hace bien a todos. La solidaridad es una condición humana, no cuesta mucho decidirse ser solidario, tenemos la oportunidad y la posibilidad y siempre viene bien ayudar al prójimo", dijo.