Coinauto donó pañales a Once Por Todos y ayudará con el traslado de donaciones

Cada vez son más las entidades que se suman a la 15º edición de la jornada solidaria Once Por Todos. Se trata de las once horas solidarias donde se reciben donaciones para hospitales, escuelas y entidades de nueve localidades entrerrianas.A pocos días del evento que se realizará este domingo en la zona del Puerto de la capital entrerriana, las vecinales, los clubes, los voluntarios, entidades y muchos sectores de la sociedad trabajan en los detalles, de lo que es la muestra de solidaridad más importante de la provincia."Por tercer año consecutivo, otra vez colaboramos con Once por Todos", confirmó ael supervisor de Coinauto, Omar Tramoceiro.Desde la concesionaria de Chevrolet en Paraná, destacaron que, "si bien ha sido un año complicado para todos, dijimos presentes una vez con la donación de pañales y elementos con los están colaborando nuestros empleados"."Y como lo venimos haciendo desde ediciones anteriores, pondremos algunos vehículos a disposición para el trasporte y logística, los que estarán identificados con la campaña"."Coinauto asumió un rol de compromiso social y empresarial para con la comunidad de Paraná. Hace 25 años que estamos en la región y más de 15 en esta ciudad. Es aportar nuestro granito de arena como lo venimos haciendo desde hace tantos años", recalcó Tramoceiro."Once por Todos este año cumple 15 años y será una fiesta, una jornada maravillosa como venimos disfrutando todos estos años", animó el supervisor, al tiempo que comparó: "Empezó en Paraná y ya se ha extendido en la provincia. Hasta allí también queremos llevar con nuestro aporte"."Porque es una enorme satisfacción cuando uno termina la jornada, llegar cansados y transpirados si hizo calor o mojados si llovió como ocurrió en algunas jornada, tener esa tranquilidad de conciencia de decir `hicimos algo por alguien´. Once por Todos es muy satisfactorio y como dice el slogan `Ayudar hace bien´", remarcó.