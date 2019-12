Cooperativa eléctrica de Concordia realizó cortes de conexiones clandestinas

Durante la jornada del lunes hubo un gran despliegue por parte de la Cooperativa Eléctrica de Concordia con el acompañamiento policial, para efectuar cortes a conexiones clandestinas en el barrio Pompeya de la ciudad.



"Son cortes de rutina, labramos actas de verificación y detectamos el robo de energía, hay conexiones irregulares, tenemos que desconectarlas, es evitar el hurto de energía", dijo el responsable del operativo.



Consultado por el número de conexiones clandestinas, indicó que "en una cuadra nos encontramos con al menos cuatro o cinco situaciones irregulares; también notamos conexiones irregulares en los barrios y en el centro de la ciudad, hay casas que no se puede creer que tengan conexiones irregulares. Andamos con la policía por una cuestión de seguridad".



Por último manifestó que lamentablemente hay reconexiones luego de los operativos. "La gente se engancha porque no puede pagar"

Como respuesta a los cortes, Hugo Machado, un vecino, dijo a diario El Sol que las familias no pueden pagar la energía. "Tuve un kiosco y lo tuve que cerrar, no se puede más, pago 7.000 pesos y 8.000 pesos de luz y como no tengo el kiosco me viene 5000 en la boleta, no se puede. Los impuestos, ATER, son 2.800 pesos por mes, más el municipio y las tasas, no se puede más", afirmó.



"Yo no quiero justificar que la gente se enganche pero digo que la luz es cara, en Buenos Aires pagan 500 pesos. ¿Cómo nosotros pagamos tan caro? No se entiende, por eso la gente se engancha", señaló Hugo.