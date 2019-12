La Asamblea Ciudadana Vecinalista se suma a Once por Todos

Una nueva edición de la jornada solidaria más importante de la provincia está en marcha.Como cada 8 de diciembre, miles de manos solidarias, enlazan las necesidades, anhelos y sueños de la comunidad con el noble gesto de ayudar.En este caso es la Asamblea vecinalista de Praná, quien dijo "presente" en esta nueva edición de Once por Todos.Alicia Glausser destacó "la solidaridad de los vecinos de Paraná, de instituciones que todos los años colaboran y colaboramos todo el año, porque estamos siempre colaborando con la ciudadanía en distintas formas, de conseguir cosas o pelear por los derechos".Además, "Canal Once es como nuestra casa, desde que nació el canal nacieron las vecinales, es un ida y vuelta en este agradecimiento. Ayudar hace bien, y todo el año lo hacemos", resaltó."Cada uno en su vecinal está comprometido, por ejemplo en la vecinal Santa Lucía no habrá concentración el 8 de diciembre pero estaremos en la escuela Evaristo Carriego. Estamos apoyando esta movida solidaria que hace Canal Once, lo que nos gusta es movilizar a toda la población que, muchas veces nos quejamos que se quedan muy quietos, lo logra Once por Todos movilizando a toda la ciudad con una acción solidaria".Johan, otro de los integrantes de la Asamblea Vecinalista, por su parte, dijo: "En un contexto de crisis tan complicado, fomentar valores de la solidaridad, del esfuerzo, el poder aportar a otro lo que significa el generar conciencia para los demás, nos parece muy importante".