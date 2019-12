Ayudar hace bien: La Bolsa de Cereales donó 4.000 pañales a Once por Todos

Sobre la Bolsa de Cereales

Cada vez son más las entidades e instituciones que deciden sumarse a Once por Todos, la jornada solidaria que se realiza cada 8 de diciembre a beneficio de hospitales, escuelas y ONGs."Es un gesto de solidaridad que nos parece extraordinario", valoró ael presidente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Ing. Agr. Néstor Luciani, al confirmar la adhesión a la 15º edición de Once por Todos."Es la primera vez que nos sumamos a Once por Todos, pero silenciosamente siempre ayudamos a distintas entidades y a las escuelas del interior", comentó, al tiempo que comunicó la entrega de "4.000 pañales para ser distribuidos a los que más lo necesitan".En la oportunidad, Luciani explicó los motivos por los que suman a la gran fiesta de la solidaridad. "Sabemos de la necesidad que existe en los hospitales de niños, en las escuelas. Y nos motivó a sumarnos, la situación económica que estamos pasando, porque como entidad que agrupamos a productores y socios del campo, ésta es una forma de derivar nuestro quehacer"."La Bolsa de Cereales es una entidad que se dedica a gestionar ante el gobierno nacional, provincial y municipal. Somos el nexo entre la producción y la parte estatal. De manera que estamos siempre en contacto con la parte estatal, los productores y nuestros socios", detalló el titular de la entidad."Pasaron 40 años de aquellos señores que tuvieron la idea de fundar la Bolsa de Cereales, un 16 de noviembre de 1979", recordó.Y en relación a los objetivos de la entidad, enumeró: "Expandir la producción, ampliar el área agrícola, ayudar al productor y se fueron incorporando tecnologías como el SIBER, un sistema de información que marcó un hito en la historia de la Bolsa".En la oportunidad, Luciani comentó sobre nuevos proyectos que impulsa la entidad: "Estamos firmando convenios con diferentes entidades para solventar los gastos que demanda la incorporación de tecnología". Mencionó, además, el fomento de las buenas prácticas agropecuarias.