Vecinos de un barrio de Gualeguaychú juntan firmas para luchar contra la droga

Como hicieron el martes en la zona norte, durante este jueves reunieron adhesiones en 25 de Mayo y España. Este viernes repetirán la iniciativa en el mismo lugar, y el domingo estarán en los obeliscos de costanera.Los vecinos de La Cuchilla se hicieron oír. Primero a través de un comunicado en el que denunciaron los estragos que está haciendo el narcotráfico en las familias de la zona norte; luego, poniendo el cuerpo en el propio barrio, donde convocaron a firmar un petitorio que será presentado en la Justicia local.De esta manera buscan ser parte, no sólo de la agenda mediática, sino también, y sobre todo, de la agenda pública de la ciudad. Aunque es una realidad que no se suele ver en 25 de Mayo y España, la pasta base de cocaína, en Gualeguaychú, conocida como cascarilla, está destruyendo cada vez más personas. Y ya no se trata de adolescentes, los vecinos denuncian el consumo de niños de 10, 11 o 12 años."Llegamos a las 2000 firnas!!", celebraron en la página Barrio Cuchilla . "Vamos que Gualeguaychú se levanta contra las Drogas!!! A sumarse querido barrio y ciudad, está maldita droga no nos puede vencer", celebraron. (El Día)