Escuelas técnicas realizarán terminales de autogestión del Becario

El Becario y el Consejo General de Educación (CGE), firmaron un convenio el cual facilitará la realización del trámite online de la solicitud de becas que se implementará desde diciembre de este año para el nivel secundario, y en marzo del año próximo para el nivel superior.Dicho convenio contempla la creación de 20 terminales de autogestión las cuales serán ejecutadas por las escuelas de educación técnico profesional de la provincia, y puestas en marcha en las mismas.Las terminales de autoconsulta servirán para que aquellos estudiantes entrerrianos que no tengan la posibilidad de acceder a un dispositivo, puedan realizar el trámite online de la beca.Tras la firma, la presidenta Marta Landó, destacó que "desde el CGE firmamos un convenio con la secretaria de la modernización para la despapelización, porque sabemos de la cantidad de papel acumulado en este organismo, así que este año a través de escáner estamos tratando de volver toda la documentación desde la dirección de recursos humanos".Esta propuesta además, "tiende a poner en valor nuestras escuelas de educación técnico profesional, porque hay muchísimos proyectos a través de las practicas profesionalizantes sobre todo que se realizan con distintas instituciones, sobre todo con las instituciones de educación integral a través de proyectos solidarios, en este caso es con el instituto becario con este hermoso proyecto para poder hacer las becas online y hacer el seguimiento correspondiente".Por su parte, Claudia Gieco, directora Ejecutiva del Instituto Autárquico Becario Provincial dijo que "firmamos un convenio que va a dar un salto realmente de calidad al instituto y la posibilidad que alumnos de las escuelas técnicas puedan fabricar las terminales de autogestión para el nuevo sistema de becas".Resaltó que "esto se convierte en un círculo virtuoso muy bueno porque el trabajo de las distintas áreas de gobierno y la jurisdicciones que lo venimos haciendo desde los 30 años del Instituto Becario, también general que le dé la posibilidad de aprendizaje a los chicos y que el instituto becario también lo pone en una situación ventajosa, por los costos que tiene una terminal de autogestión, sino que esto impacta directamente en el sistema educativo nosotros trabajamos para dar oportunidades en el sistema educativo que los jóvenes secundarios tengas su terminalidad secundaria pero que también tengan posibilidades de un nivel superior".Señaló que "con estas terminales que van a estar distribuidas en todo el territorio provincial no solamente van a poder consultar su estado de beca sino que también va a estar preparado para que se pueda desde allí aquellos que no tienen un teléfono o una tableta o computadora, tener su formulario de becas y hacer aquí su formulario de beca".Puntualizó que "son situaciones de calidad que el gobierno de Entre Ríos esta buscado y que el gobernador de la provincia no permite que el Instituto Becario no use más el papel y que hagamos todo vía en line".Juan Pablo Martínez, jefe de área de Tecnología de la Información del Instituto Becario, indicó que "está en el marco de nuestro proyecto institucional de despapelización de todo el trámite de becas del instituto becario que se va a empezar a implementar en el año 2020, así que bueno es una herramienta más que ayuda a que todo este trámite se pueda hacer en todos los lugares de la provincia de Entre Ríos".Precisó que "los insumos que se utilizan, son insumos que básicamente que sería una pantalla táctil, una placa de bajo costo, porque todo el sistema funciona vía web, por lo que sería una terminal de autoconsulta con una cámara web justamente que es lo que facilita la digitalización de todo los papeles y que todas esas imágenes sean volcadas en nuestros servidores para el procesos luego de evaluación y aprobación de los beneficios".En tanto, el director de Educación Técnico Profesional, Héctor Rousset, apuntó que "fabricar terminales de autogestión que va a brindar la posibilidad a todos los alumnos de la provincia de nivel secundario para acceder a toda la información vía on line y la idea es fabricarlo a través de nuestras instituciones en este convenio marco, donde una escuela en particular de Rosario del Tala, la escuela Nº1 Osvaldo Magnasco se va a encargar de fabricarlas en el inicio del ciclo lectivo 2020".El desarrollo de las terminales se enmarcará dentro de una propuesta formativa de las escuelas abocadas al plan y quedará incluido entre sus actividades científicas y tecnológicas.En este sentido, el Becario proveerá de los insumos necesarios para el desarrollo de las terminales y asumirá los costos adicionales que la instalación de las mismas requiera.Además los estudiantes que participen de esta propuesta recibirán una beca del nivel de estudio en curso, una vez finalizada la obra prevista para el ciclo lectivo 2020.De la celebración del convenio participaron: la directora ejecutiva del Instituto Becario, Claudia Gieco; la presidenta del Consejo General de Educación, Marta Irazábal de Landó; el director de Educación Técnico Profesional, Héctor Andrés Rousset, y el vocal del CGE, Gastón Etchepare.