"Nuestra organización sindical se caracteriza por el principio de la solidaridad y decidimos participar de Once por Todos desde un inicio", indicaron. Sobre la actividad prevista para este viernes, explicaron que será en Plaza Carbó, ubicada en calles Santa Fe y Alameda de la Federación, de 18 a 24. "Vamos a compartir una jornada con bandas musicales, paseo gastronómico y feria de artesanos. La gente puede acercar un alimento no perecedero (cacao, azúcar, dulce de leche, galletitas dulces, saladas, mermeladas, leche en polvo o larga vida) que será destinado a los merenderos beneficiarios de Once por Todos". También recibirán guardapolvos en buen estado.



"Invitamos a todos a sumarse para hacer de la solidaridad una cultura en Paraná", indicaron desde el gremio y destacaron que "siempre nos gusta participar, se siente bien ayudar al otro; los buenos gestos salen de adentro y se contagian".



Además desde la Juventud de UPCN van a colaborar el 8 de Diciembre en la Sala Mayo en la recepción y clasificación de las donaciones.