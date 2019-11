Más de 400 profesionales y estudiantes de enfermería participaron de un Congreso

El Centro Cultural de Convenciones La Vieja Usina, de Paraná, fue sede del XIII Congreso Entrerriano de Enfermería y IV Encuentro de Estudiantes de Enfermería. A lo largo de dos jornadas, este espacio de reunión y sociabilización de saberes, brindó una importante oferta de actualización académica y un entorno para que los estudiantes avanzados de todas las instituciones que dictan la carrera en nuestra provincia compartieran sus investigaciones y experiencias.



En esta oportunidad el lanzamiento del Congreso se programó en coincidencia con el Día Nacional de la Enfermería cuya conmemoración se remonta a 1935 cuando se fundó la Federación de Asociaciones de Profesionales Católicas de este sector que tiene como patrona a la Virgen de los Remedios.



Este año el Congreso Entrerriano se enmarcó en el lema del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) que expresa "Enfermería, una voz para liderar la salud para todos", siendo el reto al que nos enfrentamos la salud global y la cobertura sanitaria universal.



En sus palabras de apertura el director de Prestaciones del Ministerio de Salud, Eduardo Elías, recordó que, etimológicamente, la palabra enfermería significa "lugar donde se cuida a personas que padecen una afección". En tal sentido destacó que "actualmente la palabra cuidar contiene muchos elementos que se mezclan, como la cultura, el arte y el lugar, junto a los diferentes determinantes que atraviesan a los individuos, todo lo cual reclama de una capacitación permanente".



A su turno la directora general del Primer Nivel de Atención, Norma Hernández, puso en relieve "la voluntad de nuestro personal de enfermería de entender la salud como un derecho humano y construirla entre todos poniéndose en el lugar del otro: no solamente del compañero de trabajo sino también en el de quien acude al centro de salud buscando alivio para un problema, herramientas para mantener un nivel aceptable de salud o bien para mejorarla más".



La referente indicó que existen muchos determinantes que influyen en esta tarea, "situaciones que tal vez escapan a las posibilidades de cada uno de nosotros en nuestros ámbitos de trabajo, pero el hecho de poder estar juntos planteando esas circunstancias es algo fundamental para seguir construyendo la salud entre todos, siempre cercanos a la población", completó.



En tanto que la jefa del departamento de Enfermería de la cartera sanitaria, Claudia Moreno, manifestó: "No hay producto más valioso que la salud de las personas; y si bien es cierto que en todo el mundo se han alcanzado logros importantes en relación a los avances científicos y tecnológicos, estos cada vez son más dispares entre los países y también dentro de nuestro propio país". Por lo tanto, "las mejoras en salud tienen que ser acompañadas con el cuidado: tenemos que ser conscientes de que los elementos científicos y técnicos tienen limitaciones a la hora de mejorar el estado de la salud de una persona porque no consideran el acceso en su conjunto único como bienestar físico y también social", enfatizó Moreno.



Finalmente la funcionaria refirió: "La salud para todos como tal no es un destino, es un llamado a la acción en pos de mejorar la salud de las personas, abordar los determinantes sociales, humanizar el cuidado, facilitar la accesibilidad, brindar calidad, equidad y protección". Cronograma de actividades

Moreno informó que el temario de las jornadas para cada año se define en base al lema del Consejo Internacional de Enfermeros, que este año fue "Enfermería, una voz para liderar la salud para todos", y en la oportunidad el cronograma se desarrolló a partir de tres ejes temáticos: "Salud para todos"; "Retos de la salud global que afectan a la salud para todos" y "Liderazgo con un toque especial".



El jueves 21, en el salón de convenciones las disertaciones comprendieron los siguientes temas: Cobertura Universal de Salud (CUS) y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estrategias desde el Departamento de Enfermería del Ministerio de Salud; Enfermería en los equipos de Salud; Enfermería en la Atención Primaria de la Salud; Enfermería en el Cuidado del Adulto Mayor; Presentación de posters por parte de los diferentes equipos; Motivación en enfermería; Asistencia prehospitalaria; Cuidados críticos; Programas del Ministerio de Salud y cierre de la jornada con un acto cultural a cargo del Instituto de Educación Superior Presbítero Bottegal



En tanto que, durante el transcurso de la jornada, estudiantes de enfermería presentaron sus trabajos en el salón Kuttel. Allí realizaron ponencias estudiantes de la Universidad Adventista del Plata (Villa Libertador San Martín); el Instituto Julio Osola (Rosario del Tala); el Instituto de Formación Docente Profesor Rogelio Leites (La Paz); Instituto de Formación Docente María Inés Elizalde (Gualeguaychú); Instituto de Educación Superior D-74 Cruz Roja; Instituto Superior de Diamante; Universidad Nacional de Entre Ríos.



Asimismo, en la continuidad de las acciones, el viernes 22, en el salón de convenciones se desarrollaron las siguientes actividades: Experiencia en Ronda Sanitaria ? CUS; Electrocardiografía para enfermería: detección precoz de arritmias cardíacas; Posicionamiento del paciente en cama "Prevenir es mejor que curar"; Taller de nuevo método de oxigenoterapia. Cánula de alto flujo y Simulación clínica: Taller manejo de emergencia en pediatría.



La actividad cerró con la entrega de certificados.