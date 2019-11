Salvar Vidas: Gran convocatoria al Tercer Maratón de RCP

Por tercer año consecutivo e inmensa participación popular, se realizó entre el atardecer de este sábado y domingo el maratón en RCP de 24 horas en la Plaza Colón, sobre la explanada frente a los galpones del puerto.La instrucción en el método de resucitación cardiopulmonar se dictó en forma gratis, libre y para cualquier edad. Como todos los años se entregó un folleto explicativo y la credencial que acredita que se concretó el curso.Este año participaron 484 personas, además muchos que aprendieron en ediciones anteriores se acercaron con amigos, familiares y compañeros para revalidar sus saberes y la credencial. Para dinamizar el curso hubo dos trailers donde, en paralelo, se enseñaron las Técnicas de Resucitación Cardiopulmonar y el uso de los desfibriladores automáticos.Viviana Aguirre, una de las vecinas que aprendió en la noche del sábado, contó que "yo soy de Gualeguaychú y acabo de terminar el curso. Realmente es espectacular, muy bueno, yo nunca lo había hecho y me encantó cómo lo explicaron los chicos que estudian Enfermería. Reconozco que en los bebés es algo más complejo porque hay que tener muchas cosas en cuenta pero te llevas un aprendizaje para casa, sobre todo ahora que viene el verano y yo suelo ir mucho al río o las piletas. Ahora, llego a casa y se lo recomiendo al resto de la familia", expresó Viviana.En tanto, uno de los impulsores de la iniciativa en conjunto con la Dirección Ampliada del Hospital Centenario, Lic. Sergio Sack resaltó que "entrenamos personas para salvar una vida. Esa es la primera meta de este trabajo en equipo. Este año tuvimos un impacto mayúsculo por la gran convocatoria de Expo Motos y los turistas que nos visitan".Los registros de los estudiantes de la Tecnicatura contabilizan 484 personas que cuentan con su credencial dónde se los habilita, durante un año, a practicar las técnicas de resucitación cardiopulmonar para garantizar el bienestar de otros.Sack agregó que "fomentamos ser conscientes que la mayoría de los ataques cardiacos y las muertes súbitas se producen en la calle, el hogar, un comercio y, frecuentemente, en presencia de un conocido, amigo o familiar, quién es fundamental para asegurar la sobrevida del paciente hasta el instante del arribo de la emergencia hospitalaria".María José Sosa, secretaría Académica del IFDMIE, calificó a esta jornada como "un éxito total, mucha gente que se estuvo capacitando aprovechando la jornada gratuita y el proyecto a cargo de la coordinación de la técnica de Enfermería, en muy importante labor de los alumnos y todos los docentes que nos acompañaron durante estas 24 horas"."Son cerca de 500 personas que ya tiene su curso con un año de validez y totalmente gratuito. Como dijeron muy bien las alumnas es un ratito, 20 minutos, que nos permiten salvar muchas vidas".Al tiempo que Sack sumó que "ese es el objetivo principal: con las manos podemos salvar vidas, quitarnos los miedos y hacemos que la gente adquiera una técnica vital, que sepan que lo que les enseñó un alumno es suficiente para mantener con vida a alguien hasta que llegue la emergencia".Además destacó que es una movida casi única la provincia por la magnitud y duración, asimilada a lo que se hace en la ciudad de Buenos Aires.Por su parte, Jerónimo otra de las personas que ahora tiene en sus manos las herramientas para salvar una vida, valoró "para mí este curso brinda tranquilidad de que somos capaces de actuar y la confianza en nosotros mismos. La explicación fue muy clara y muy precisa, y parte práctica que es la más importante fue muy didáctica".Jerónimo agregó que "voy a trabajar todos los días en el campo y está muy bueno saber, de hecho ya me ha tocado actuar en algunas situaciones no graves como estas pero justamente es la idea estar preparados siempre".Una de las estudiantes e instructora de segundo año de Enfermería, Ileana Preiss, manifestó que "para nosotros es una experiencia muy linda y lo que más llamó la atención fue que muchos estaban muy interesados en aprender, en perfeccionar la técnica y consciente de su importancia, por lo que es muy satisfactorio que continúe en el futuro este trabajo comunitario".