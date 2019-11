Colón, con ocupación total en el último fin de semana largo del año

Dos sectores de playa

Feria de Sabores "Nilda Maillet"

El último fin de semana largo del año superó todas las expectativas. Según el chequeo previo, las reservas rondaban el 70 %. Pero ya el viernes, la llegada de innumerable cantidad de visitantes al Palacio de Turismo en búsqueda de información de atractivos, eventos y alojamientos hacía pensar que se superaría ampliamente esa cifra.El sábado a la tarde la ocupación era del 95%, supo El Entre Ríos, y desde la Dirección de Turismo confirmaron que este domingo se había llegado al 100%, por lo que en Colón ya no hay plazas disponibles.Dado el buen clima y las altas temperaturas previstas, desde la Municipalidad de Colón se dispuso a partir de ayer la habilitación de dos sectores de playas en el Balneario Santiago Inkier y en Playa Norte, en el horario de 10 a 19:30, hasta el 30 de noviembre próximo. Se solicita a colonenses y visitantes no introducirse en sectores no habilitados.Agrandar imagenDurante estos días previos y pese de la creciente del río Uruguay que llegó alrededor de los 6 metros, se dispusieron cuadrillas playeras que fueron reacondicionando rápidamente el sector en pocos días, tarea que ya había sido iniciada antes de la creciente. Anoche el río se encontraba en 4,40 m (C) a la altura del puerto local.Dentro de las actividades previstas para este fin de semana, en la explanada del puerto se realiza la 8º edición de la Feria Sabores de Colón, a la cual se le impuso el nombre de "Nilda Maillet", en homenaje a la chef colonense fallecida en agosto de este año.Casi medio centenar de expositores presentan sus propuestas gastronómicas haciendo hincapié en la identidad regional.Con la caída del sol, el lugar se convirtió en un gran espacio de encuentro para disfrutar de la gastronomía y los shows en vivo, en el marco del Festival por el Día de la Música. Todo, con entrada libre y gratuita. La Feria continuará hoy y mañana lunes hasta la noche.En el mismo marco, los aficionados a la astronomía llevaron sus telescopios para compartir con aquellos colonenses y turistas que quisieran hacer observaciones de los astros.Por otra parte, un encuentro de combis que ha llegado desde distintas provincias y también de países limítrofes, ha despertado gran interés. Casi un centenar de estos vehículos se encuentran en Colón.