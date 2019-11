El hospital Centenario realizará el tercer maratón de RPC

El Hospital Centenario Gualeguaychú y la Tecnicatura en Enfermería dictada por el Instituto Superior de Formación Continua "María Inés Elizalde" proyectan para este sábado 16 desde las 19, un maratón de 24 horas de instrucción gratis en técnicas de resucitación cardio-respiratoria.



Por tercer año consecutivo, la Plaza Colón de la Costanera será el escenario donde un equipo de ambas instituciones estará listo para asistir a los ciudadanos y será una ocasión central para brindar esta capacitación gratuita que consiste en clases teóricas y prácticas cada dos horas sobre RCP que proseguirán hasta el atardecer del domingo 17.



Sergio Sack, jefe de Enfermería del nosocomio, anticipó que "este nuevo maratón de RCP se da justamente en un fin de semana largo y anticipa el 21 de noviembre, día internacional de la Enfermería y de los Enfermeros en Argentina". Cuando alguien no respira compromete sus funciones vitales. El RCP es esencial para su sobrevida y debe ser hecho por personas

competentes Como todos los años el curso será con la entrega de sus certificados correspondientes y será dictado "por el personal del Servicio y los alumnos de la Tecnicatura Superior del Instituto María Inés Elizalde. Estará dedicado a toda la población de la ciudad, zonas aledañas y para el turismo. El año pasado tuvimos chicos de 7 años que hicieron el curso y no hay límite de edad, también estará abierto a personas que tengan discapacidad. No hay limitante para este tipo de actividad porque está bueno que todos puedan aprender a salvar vidas", agregó Sack.



El jefe de Enfermería remarcó que "justamente está comprobado nivel mundial que ante un paro cardiorrespiratorio que sucede repentinamente por diferentes causas como un infarto agudo de miocardio, ahogo por inmersión, electrocución, por obstrucción de la vía aérea, las acciones de RCP pueden salvar una vida. Los tiempos para movilizar el curso sanguíneo y la oxigenación de las células no debe exceder los 5 a 6 minutos y, en ningún lugar, una emergencia puede llegar antes".



"Es clave que la persona que asiste al enfermo sepa las técnicas de resucitación a través de las compresiones torácicas para mantener la circulación sanguínea hasta que llegue la ayuda. Ese es el primer eslabón de la cadena de vida".



Durante las 24 horas de la campaña se enseñará el uso de los desfibriladores automáticos (DEA) que cada vez están más presentes en los negocios, bancos, entidades públicas, etc.



"Si bien ahora está la ley de enseñanza de RCP en las escuelas, desde el Hospital Centenario Gualeguaychú venimos con esta tarea desde hace años. En 2018 realizamos con la Departamental y la Tecnicatura la capacitación en todas las escuelas de nuestra ciudad y algunas del ámbito rural con excelente participación", valoró Sack.