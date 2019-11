Proyectarán "Asiaín", un documental sobre la historia del artista entrerriano

Sinopsis

Presentarán "Asiaín", un documental que recoge la historia, la obra y el pensamiento de un creador que dejó como legado su permanente búsqueda de la belleza, entre el fárrago de los días y las preguntas que dispara el devenir.Será este miércoles 20 de noviembre, en Casa de la Cultura, y a cargo de Relámpago Verde. Según se informó, se proyectarán dos funciones: a las 20.30 y a las 21.30hs.El director Alejandro Marín capturó las últimas entrevistas con Carlos Asiaín, recorriendo en la poética de su lenguaje las diferentes etapas de su vida, pero también su visión sobre el arte, la artesanía; la ciudad y su paisaje; la amistad, la soledad y la muerte.El film da cuenta del perfil de un personaje que transcurrió en el arte, desde sus modos de observar, decir y hacer. Eso también se refleja en las voces que asoman a la escena para ofrecer diferentes enfoques: así lo hacen la escritora Graciela Pacher, el crítico de arte Marcelo Olmos y el artista -amigo inseparable de Asiaín- Rubén Ballesteros.En 30 minutos, Marín rinde tributo a la figura de uno de los creadores más queridos y valorados de la región y el homenaje cobra particular sentido este 20 de noviembre, justamente a un año del fallecimiento del artista.Organizado por el Relámpago Verde, la actividad es con ingreso libre y aporte a la gorra.La última charla con Asiaín. Alejandro Marín quiso transmitir la historia de uno de los artistas centrales de Entre Ríos, a través de sus propias palabras. Palabras flotantes, como nubes -claras, moradas, oscuras-, desde donde el artista observa, juega y se desliza, al modo de una poesía de viaje, que se hace materia, se evapora, pero deja impregnado de sentido el paisaje con el polvo de su magia.Asiaín cuenta y separa, entre las horas anodinas, lo que va de cajón al olvido y aquello que permanece: el dolor y la belleza. Es el registro final del artista antes de su muerte y es un recorrido por su estar y su hacer, pero especialmente por su forma de concebir el atropello de la vida, únicamente a través del arte.Su obra, construida desde el mismo día que apretó un lápiz y leyó la poesía del ocaso, no tiene modo de hacer un paso al costado. No hay vida y obra. Asiaín es arte que transcurre y permanece. Y eso se revela aquí, en su voz y la voz de las personas que lo vieron gestar cada paso y cada trazo, que para este hombre, de ángeles, soles y sombreros, es el mismo universo: el lenguaje propio.Esta película de Marín busca respetar la mirada poética del artista y acompañar su devenir, hasta el suspiro final: Asiaín está aquí y aquí, también, un caleidoscopio que refleja en imágenes, a veces nítidas, a veces superpuestas, a veces dolientes, el tamaño de su legado.