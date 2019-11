Entregaron motocarros para sacar caballos de la vía pública en La Histórica

Foto 1/2 Foto 2/2

Se trata de la segunda entrega de dichos rodados, que forma parte de una política integral tendiente a reemplazar, progresivamente, la tracción a sangre, acción que también incluye el censo de equinos y la aplicación de chips que permiten su monitoreo. Esta iniciativa abarca además el secuestro de caballos maltratados y su envío a la Fundación Tekove Mimba, donde permanecen para su cuidado y recuperación.



A diferencia de la primera entrega, en esta oportunidad los receptores de los motocarros fueron los integrantes de una cooperativa de recicladores de Concepción del Uruguay por lo que un total de nueve trabajadores rotarán el uso de los tres utilitarios luego de tramitar el carnet de conducir e integrar una nómina con los datos de cada uno de los usuarios..



"Construir exige diálogo y corazón abierto, porque las cosas se hacen de ese modo", dijo el intendente José Lauritto durante el acto que tuvo lugar en la vereda del Centro Cívico, con la presencia de los propios trabajadores, funcionarios de la gestión y los responsables de la Fundación Tekove Mimba.

Precisamente, detalló que "en este caso los tres motocarros no don destinados a una persona individualmente, sino a un grupo de personas que integran la cooperativa de reciclado".



Debe recordarse que una primera entrega de motocarros fue concretada el pasado mes de mayo, y que dos de esos vehículos han cumplido con los objetivos en forma satisfactoria. "No hay que esconder: uno de los motocarros fue mal usado por el usuario, por eso se le retiró y se reasignará a otra persona. Habrá avances y retrocesos, pero hay una decisión y es la de continuar estas acciones para profundizar estas políticas corrigiendo lo que sea necesario", indicó Lauritto.



Palabras de los recicladores

"Agradecemos el motocarro, somos cincuenta familias que trabajamos reciclando y recuperando cartón, y pedimos que no nos juzguen por lo que hacemos" expresó Marta Lucero, una de las recicladoras que utilizarán el motocarro. Junto a ellos estaba, Jorge Rojas, que recibiera un vehículo similar en el mes de mayo, quien agradeció la iniciativa del municipio y contó algunos detalles de su tarea cotidiana de recolección por las calles de la ciudad: "A mi me cambió la vida, trabajo mejor, puedo aprovechar más tiempo, cargar más cosas, es mucho más seguro para mí, para mi familia y para los vecinos? y mientras yo trabajo, mi caballo descansa", señaló Rojas.