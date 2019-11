El hospital Centenario evaluó acciones para mejorar la vacunación en la región

El Hospital Centenario Gualeguaychú fue sede de una capacitación del Registro Nominal de Vacunación NOVIMAC que se concretó en el Auditorio de la Unidad Bicentenario.



El Ministerio de Salud de Entre Ríos desarrolló una instrucción destinada exclusivamente al personal de vacunación de los Departamentos Gualeguay, Islas del Ibicuy y Gualeguaychú a cargo de los miembros del Programa de Inmunizaciones de la Dirección de Epidemiología de la provincia.



En el encuentro se reforzó conceptos sobre la implementación del sistema de registro NOVIMAC; las excepciones en vacunas; los seguimientos de nuevas incorporaciones; la relevancia de mantener una carga activa de datos y la confección de cuadros con las coberturas logradas en cada campaña.



Al respecto, Elina Villaruel, responsable del Nodo Epidemiológico en el sur entrerriano precisó que "fue una capacitación de nivel central sobre los registros de vacunas, qué tipos se aplican, cuáles son los valores más comunes, cómo mejorar los padrones y los datos que se suben al Registro Nacional llamado NOVIMAC que está dentro del sistema integrado de salud".

En Gualeguaychú la capacitación estuvo a cargo del Programa Provincial de Inmunizaciones a través de Andrea Saluso, Elsi Sosa y el supervisor de esa área en la provincia, Carlos Miranda.



La responsable del Nodo en el Centenario resaltó que "es sumamente importante contar con un registro y más ahora que está informatizado desde hace unos años. Todas las vacunas deben ser registradas porque es una base de datos vital para la toma de decisiones y para evaluar las coberturas. También es útil por ejemplo cuando una mamá pierde el carnet de su hijo porque se puede generar una copia al instante".



Respecto de las estrategias sanitarias, Elina Villaruel agregó que sobre los números que se extraen de esos padrones se pueden "hacer los cálculos de coberturas vacunas a futuro porque se parte de los datos en el NOVIMAC. Cuando se aplicó una vacuna pero no está informatizada su aplicación, esa dosis no engrosa las estadísticas de cobertura".



Eso se traduce en las diferencias entre las coberturas administrativas y en el terreno. Villaruel explicó que "a veces al hacer relevamientos sobre determinada campaña vemos una baja cobertura, pero el dato no termina siendo real porque el paciente está vacunado pero no se ingresó al registro".



"El sistema es muy amplio y cuenta con un módulo de Clínica, uno de Laboratorio y otro de Vacunación. Hay muchísimos programas que están inmersos en el sistema e interrelacionados y esa información permite tomar acciones; diagramar qué vacunas se puede incluir en el calendario; qué enfermedad está circulando y la estrategia a adoptar. Realmente, cuenta con gran cantidad de información ya que es un sistema integrado a nivel nacional", enumeró la titular del Nodo Epidemiológico en el sur de Entre Ríos.