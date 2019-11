El Hospital Centenario realizó test de Hepatitis C en barrios de Gualeguaychú

La acción se desarrolló en el salón de la iglesia Asunción de María, durante la semana pasada, en el marco del trabajo en terreno que realizaran los miembros del equipo del Consultorio Amarillo, Servicio Social, las residencias de Clínica Médica y Salud Mental y participaron agentes de los Centros de Salud Médanos y Baggio.



En el terreno se incluyeron los test rápidos junto con serologías, consejerías y entrega de preservativos y folletería. De esta forma, el paciente en su ubicación habitual, se convirtió en el eje en torno al cual gira la cascada sanitaria de cuidados.



Esta tarea se planifico como parte de una "Estrategia para la eliminación de la HCV en la región: un enfoque integral" precisó el infectólogo Ignacio Bourlot. "Nos propusimos hacer testeos rápidos para hepatitis C, como hacemos en VIH, con la colaboración del Laboratorio Abbvie que nos donaron pruebas rápidas para esta actividad. Nuestra idea es movilizarnos hacia las poblaciones que tienen más riesgo de tener la enfermedad y, en ese contexto, elegimos individuos con antecedentes de consumo previo o actual de sustancias problemáticas y que se vinculan con los centros del Hogar Nazaret".



Al respecto, Bourlot explicó que "nos contactamos con Dardo Caraballo quien nos propuso acercar el hospital a los barrios 348 y 338 viviendas. Ellos hicieron una promoción dentro de sus grupos y así logramos vincularnos. Además desde el Hogar Cristo Nazaret acercaron a vecinos de distintos puntos de la ciudad, tanto adultos, adolescentes, familias y hasta niños. De hecho tuvimos la posibilidad de brindarle a los chicos una fruta y un helado que nos donó Grido para encontrarnos desde otro lugar que no sea simplemente un pinchazo y que los niños se lleven una nueva impresión de los médicos".



Acortando distancias

Al contar con nuevos tratamientos más eficaces contra el virus de la Hepatitis C, el objetivo más ambicioso es eliminar o disminuir su presencia como una amenaza para la salud pública hacía 2030, según definió la Organización Mundial de la Salud [OMS]y en ese desafío trabaja el Hospital Centenario.



Nuestro país, a través del programa nacional de hepatitis virales suscribe estas metas y propone un plan estratégico integral hasta 2021. "Nuestro equipo de atención es interdisciplinario y trabaja en estrategias de promoción, prevención y tratamiento de la infección por VIH y otras infecciones por transmisión sexual [ITS]. Es el brazo ejecutor de estas estrategias a nivel local y para eso en las barriadas del oeste abordamos la micro-eliminación de la hepatitis C en los usuarios de drogas a través de la externalización de la asistencia sanitaria a los centros de adicciones Hogar Cristo Nazaret, con base en Asunción de María", puntualizó el Infectólogo.



icimos las pruebas de Hepatitis C y VIH pero también, a quien lo necesitaba, entregamos una orden para acercarse sin turnos al Servicio de Hemoterapia para un análisis de sífilis o hepatitis A y B, sin obstáculos", remarcó.



Ignacio Bourlot detalló que "hicimos una tarea de concienciación, asesoramiento e información sobre las enfermedades de transmisión sexual, en prevención de VIH y, en especial, las hepatitis virales. Se recalcaron las acciones preventivas como el uso del preservativo y la entrega de folletería y preservativos".



Tanto antes de cada prueba como después con la entrega de los resultados se "brindó una charla orientativa reforzando acciones de cuidado y prevención. La verdad que la recepción fue muy positiva con una población muy abierta. Ellos se mostraron agradecidos por acercar el hospital a su barrio mientras que nosotros pusimos a disposición el Consultorio Amarillo del Centenario difundiendo nuestros días y horario de atención, las formas de contacto, redes sociales y una vía confidencial para evacuar las consultas", indicó el Infectólogo Ignacio Bourlot.