Encuentro Itinerante de Folclore: Gualeguaychú, anfitriona de grandes artistas

El sábado 9 de noviembre en el Anfiteatro Municipal de Gualeguaychú tendrá lugar la primera fecha del Encuentro Itinerante de Folclore organizado por el Iapser. A partir de las 20.30 se darán cita en el escenario mayor grandes músicos populares entrerrianos y de todo el territorio nacional.



Previamente, a partir de las 10 en el Centro Cultural Gualeguaychú habrá conversatorios, talleres y charlas, también con acceso libre y gratuito. Será la ocasión de que tanto músicos como público en general puedan intercambiar saberes y conocer algo más sobre la pasión que los reúne: la música de raíz folclórica. EN EL ESCENARIO A partir de las 20.30 en el Anfiteatro Municipal de Gualeguaychú. Estarán: Dos Trovadores; Damián Lemes; Sobre su Huella; Pérez -Fandrich Dúo; Avisale a Coso; Los del Portezuelo; Abi González y Mavi Díaz y las Folkies.



DOS TROVADORES. Rodrigo Ipperi y Agustín Aguiar, de Gualeguaychú. Llevan la mayor parte de su vida compartida, caminando juntos el destino de la música. Transitaron el Profesorado de Música, encarnando diversos proyectos culturales. Juntos dan clases en diferentes espacios socio comunitarios de la ciudad. El dúo encarna canciones latinoamericanas interpretadas o creadas por trovadores de nuestra tierra como Raúl Carnota, Ramón Ayala, Cuchi Leguizamón, Mercedes Sosa, Teresa Parodi, Silvio Rodríguez, Tabaré Cardozo, Violeta Parra, entre otros.



AVISALE A COSO. Es una banda de Concordia que está celebrando muchos años de vida con una trayectoria caracterizada por las composiciones propias, y la autogestión como bandera. Su música mixtura folklore, rock, milonga y diversas influencias musicales que redundan en un repertorio variadísimo, que recorre desde canciones acústicas hasta el más crudo rock. Actualmente está integrada por: Diego Perichón (voz y bajo), César López (guitarra), Mario Spinelli (batería), Gastón Barbieri (bandoneón y armónica), Silvio Angio (saxo) y Marcos Gowda (percusión y accesorios).



LOS DEL PORTEZUELO. Es una banda argentina integrada por Agustín Day, Francisco Oliver y Gonzalo Mateo. Interpretan canciones de su propia autoría, además de obras de distintos autores nacionales e internacionales, con un estilo fusionado entre el folclore, pop y rock. Premios: 2016 - Premio Consagración- Festival de Baradero (Buenos Aires, Argentina); 2019 - Premio Revelación - Padre de Festivales (Deán Funes, Córdoba, Argentina).



DÚO PÉREZ ? FANDRICH. Integrado por Carlos Cato Fandrich (piano y voz) y Juan Pablo Pérez (guitarra de siete cuerdas, mandolina y voz). Propone un recorrido tanto por los ritmos argentinos como por los latinoamericanos, incursionando en la canción y la música instrumental a través de composiciones propias.



Juan Pablo Pérez. Nacido en 1983 en Gualeguaychú, es un joven artista que bucea entre la composición, la narrativa y su trabajo como guitarrista y arreglador. Ha compartido escenario con músicos de distintas vertientes, como Juan Quintero, Tiki Cantero, Marcela Passadore, Alejandro Balbis, entre otros.



Carlos Fandrich. También nacido en 1983 en Gualeguaychú, es Licenciado en Dirección Orquestal, egresado con medalla de oro de la UCA, y ha tomado clases particulares con Guillermo Romero y Antonio Formaro. Notable pianista, como intérprete se ha presentado en diversos espacios para la música en vivo, como La Trastienda, Teatro Maipo, Teatro Metropolitan, Ciudad Cultural Konex, Chacarerean Theatre, entre otros.



SOBRE SU HUELLA. Dúo integrado por Julián Solanas y Nazareno Flores, desarrollan un repertorio folclórico con aires pampeanos y canto diafónico. Con varios años de experiencia en distintos escenarios, han recorrido numerosas peñas y espacios tradicionalistas en la provincia de Buenos Aires. El grupo ya ha editado su primer CD que incluye diversas danzas como milongas, huellas, zambas y firmeza.



ABI GONZÁLEZ. Propone una nueva mirada de nuestra música folclórica que surge de una continua búsqueda sonora con una estética particular, reflejada en la orquestación no tradicional y la interpretación de composiciones propias y arreglos originales de autores reconocidos. En sus años de trayectoria, recorrió importantes escenarios de la Capital Federal, la Provincia de Buenos Aires y realizó giras por Tucumán, Córdoba, Rosario y más.



MAVI DÍAZ Y LAS FOLKIES. Música, compositora, cantante, productora y vocal coach. Ex integrante y voz líder de la mítica banda de los ´80s Viuda & Hijas de Roque Enroll. Hija del armonicista Hugo Díaz, de la cantante Victoria Díaz y sobrina del percusionista Domingo Cura. Haciendo honor a sus raíces, se destaca en los últimos años en la música folclórica argentina. En 2001 lanzó su primer álbum solista, titulado Chau!, con ritmos de soul, funk y rock pop. Es distinguida con el Premio Gardel 2009, Mejor Banda de Sonido Cine y Televisión por el tema Zamba del Ángel, incluido en el film A los cuatro vientos, sobre la vida de su padre. Trabajó con Los Twist, Charly García, Soda Stereo, Andrés Calamaro, Fito Páez, Ariel Rot, Claudio Gabis, Gustavo Cerati, entre otros.

Las Folkies está integrada por Silvana Albano en piano, Pampi Torre en guitarra y Martina Ulrich en percusión.



DAMIÁN LEMES. Cantautor e intérprete de música popular. "Yo sinceramente creo que este amigo que acabo de conquistar, que la vida me ha acercado, está lleno de perspectivas para el triunfo en el inmediato futuro. Es un descubridor de ritmos, es un descubridor de la vida y es una persona que no tiene una mirada corta, tiene una mirada larga, porque puede descubrir los personajes de la tierra, de su entorno y vivirlos intensamente", dice de él Ramón Ayala. TALLERES Durante la mañana, en el Centro Cultural Gualeguaychú, ubicado en Florencio Sánchez y Almirante Brown, Costanera del tiempo, con acceso libre y gratuito.



A partir de las 10.30 y hasta las 13, en uno de sus salones se desarrollará el conversatorio: El lenguaje musical del litoral. Un recorrido por la música popular argentina, particularmente de la región litoral. Un abordaje de su historia, de sus ritmos, característicos, de algunos de sus grandes exponentes y de la voz cantada en esta musicalidad ondulante.



Módulo 1. El mapa musical argentino por regiones. El paisaje como condicionante de las diferentes sonoridades.

El mestizaje cultural que provocaron las colonias en nuestra región con la música nativa y las posteriores inmigraciones europeas.



Modulo 2. La región litoral. La cuenca guaranítica.

Regiones vs y divisiones políticas.

Construcción de la Identidad.



Módulo 3. La tradición y su espíritu dinámico. Muestra de los diferentes géneros en la música litoraleña.



Módulo 4. Los maestros y referentes del género. Breves biografías y común denominador de estos referentes llamados "tradicionales": Espíritu innovador o transgresor para la época.



Módulo 5. La voz cantada en la música ondulante.



Es importante desatacar que este conversatorio otorga puntaje a los docentes, ya que ha sido declarado de Interés Educativo por el Consejo General de Educación.



Los interesados deberán asistir media hora antes para la correspondiente acreditación que les permitirá acceder a su certificado.

A partir de las 11: Sobre su huella brindará una charla sobre Folclore Surero? música e instrumentos.

A partir de las 12: Mavy Diaz brindará una charla taller sobre Feminismo en el Folclore.