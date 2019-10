El hospital Centenario diseña abordaje integral para seguimiento de prematuros

Foto 1/2 Foto 2/2

El Hospital Centenario Gualeguaychú celebró una capacitación sobre el "Abordaje Interdisciplinario de los bebés y niños de alto riesgo: trayectoria y evaluación del desarrollo en menores de tres años" con la meta de seguir disminuyendo los índices de mortalidad infantil en Argentina.

Se desarrollaron dos jornadas a doble turno muy intensas en el Auditorio de la Unidad Bicentenario con las ponencias de la Lic. en Psicología María Martha Panizza y la médica pediatra y neonatóloga María José Fattore. Las capacitaciones estuvieron destinadas a los profesionales y trabajadores del nosocomio interesados en el cuidado de la primera infancia.



En la apertura, el director Hugo Gorla destacó que "el paradigma cambió y ahora son los propios equipos de salud quienes plantean encarar la atención en forma interdisciplinaria tanto a nivel hospitalario como ministerial. Desde hace unos años, este proyecto Estimulación Temprana en la atención al recién nacido nos coloca en la obligación de valorar y apoyar ese novedoso enfoque".



En esa línea, Gorla agregó que "somos un hospital con alrededor de 1300 nacimientos anuales y un Servicio de Neonatología que es único en la ciudad, con excelentes niveles de sobrevida. Por lo tanto, todos los pacientes en riesgo son recepcionados por esta Neo. En los últimos años hemos progresado en la renovación del recurso humano médico, se aplicaron estrategias no convencionales y se dispone de una mirada multidisciplinaria en cada actividad asistencial que nos ponen frente a otros hitos y horizontes para los cuales creemos estar preparados".



¿Por qué se habla de alto riesgo?

El pediatra Neonatologo Esteban Alazard [MP 7528]definió que un "recién nacido de alto riesgo es aquel bebé que nace con una patología neonatal y presenta posibilidades ciertas de padecer enfermedades posteriores, entonces, requiere una atención y seguimiento más específico en sus primeros meses de vida".



Recientemente, el Hospital Centenario se integró al panel de verificación de casos clínicos a través de Telesalud que enmarca la Estrategia Nacional de Seguimiento del Recién Nacido de Alto Riesgo. "Esta capacitación nos enseña sobre la toma de evaluaciones al neurodesarrollo de niños de entre 0 a 3 años", agregó Alazard.



Para esos niños hay "un control con curvas, estudios y cuidados especiales determinados por la certificación de Hospital Amigo de la Madre y el Niño que contempla contar con un Consultorio del Recién Nacido para el seguimiento del paciente y de su familia a través de un abordaje multidisciplinario. Este año se logró conformar un equipo de Estimulación Temprana, por lo tanto, los bebés son evaluados y según el criterio médico pueden pasar al consultorio de Estimulación para hacer esa práctica", describió la psicóloga y especialista en Estimulación Temprana de Neonatología, Laura Esteybar [MP 0608].



La coordinadora del equipo comentó que, el Equipo de Estimulación Temprana de Niños de Alto Riesgo, está compuesto por: psicóloga especialista en Estimulación Temprana, kinesióloga, terapista ocupacional, fonoaudióloga, estimuladora visual, médico pediatra, enfermera y trabajadora social para responder ante un contexto vulnerabilidad y que el paciente reciba la atención que necesita.



La Jornada hizo su cierre en el Servicio de Neonatología con el objetivo de compartir experiencias y pensar intervenciones en relación al cuidado del neurodesarrollo de los bebes prematuros.



Esteybar y Alazard destacaron "el apoyo, la apertura y acompañamiento desde la Dirección del Hospital y a todo el equipo administrativo, de maestranza, informática, etc. para que la jornada se lleve adelante. Fueron incondicionales frente a la propuesta y vale destacarlo porque estamos accediendo a un espacio de formación y capacitación con dos profesionales referentes y destacados en la temática, que se ofrece al personal del efector en su lugar de trabajo y en forma gratuita".



Disminuir la morbimortalidad infantil

En las exposiciones el foco central estuvo en la importancia de la capacitación continua profesional, con la finalidad de detectar en forma temprana y oportuna problemas del desarrollo en una población tan vulnerable como los prematuros.



En ese sentido se expresaron tanto la pediatra neonatóloga, especialista de desarrollo infantil, María José Fattore [MN 97813]como María Martha Panizza [MN 28299]que es psicóloga y licenciada en Ciencias de la Educación con orientación en psicología perinatal, social y comunitaria.



A su turno, Fattore comentó que "desde hace un par de años la Secretaría de Salud de la Nación y la dirección de Maternidad e Infancia, implementó una estrategia para fortalecer los programas de seguimiento de recién nacidos de alto riesgo a nivel país y elaboró las capacitaciones regionales para los integrantes de los consultorios de prematuros, establecer un criterio común de diagnósticos en función de los resultados de las evaluaciones y compararlos así a nivel país. Este año la capacitación se realizó en forma virtual, a través de los encuentros de telesalud a los que se integró el consultorio de seguimiento del Centenario y, con el fin de profundizar y ampliar la formación para el equipo, nos convocaron a dar esta capacitación".



"A nivel nacional enfrentamos un problema porque la mortalidad infantil está concentrada en los prematuros, sobre todo, en los menores de 32 semanas de gestación y de 1500 gramos. Por lo tanto, la estrategia es el seguimiento y eso se hace fortaleciendo a los profesionales que aplican estos programas y trabajan en poder disminuir la mortalidad infantil", resumió Fattore.



En paralelo, la especialista en desarrollo infantil puntualizó que "en Argentina, 8.7 por ciento de los recién nacidos vivos nacen por debajo de las 37 semanas. Los menores a 1500 gramos son el 1.1 por ciento siendo una población muy vulnerable por el riesgo biológico que conlleva a una morbilidad aumentada, sumado al riesgo ambiental, contextualizándolo en cada ciudad y provincia", enfatizó.



Por su parte, la psicóloga María Martha Panizza valoró que "la idea es que el Servicio de Neonatología y Consultorio de Seguimiento de Alto Riesgo sea referente en la provincia para retransmitir y diversificar las estrategias en Entre Ríos. Así podrán estar en contacto con el resto del país o intraprovincia para armar redes y potenciar los recursos que ya existen".



Con experiencias en marcha en Córdoba o Santa Fe, Entre Ríos podría aprender e imitar: "Lo que hacen otros me ayuda y lo que hago yo es vital para otros, esa es nuestra filosofía del trabajo en red", graficó Panizza.



Ambas profesionales pertenecen al Centro de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana "El Nido" en el Municipio de San Isidro, donde se asiste a niños con antecedentes de prematurez desde 0 hasta 6 años. "Hoy, no se concibe que solo un médico atienda en un consultorio, hoy apostamos a trabajar en forma interdisciplinaria, esta forma de trabajo, además de ser de bajo costo ofrece un alto impacto en la salud de los niños a corto y largo plazo", indicó Fattore.



Respecto de las estrategias, la Lic. Panizza subrayó que "siempre decimos que este es un "modo posible", la metodología debe ser adaptada a cada localidad y contexto según sus necesidades, posibilidades, recursos humanos y materiales, con su propia impronta incluyendo al primer nivel y los sanatorios privados. Es decir, el Centenario podría ser el centro de referencia al que todos los efectores podrían acudir y desde el hospital podrán coordinar acciones, verificar si ese niño está siendo bien seguido y que necesita en su tratamiento a fin de reducir la mortalidad infantil".



El mensaje de cierre fue "el nuevo paradigma: la única forma de trabajo posible en la actualidad es 'Pensar con otro' para acompañar un niño en la complejidad de su cuadro de salud o en la situación social que está atravesando su familia. La respuesta debe salir desde los servicios, con sus recursos y trabajando en red con el resto de los niveles asistenciales", remarcó María Martha Panizza.-