Repensando la Economía: Brindaron una charla para estudiantes secundarios

José María Velázquez, delegado de la Pastoral Social, indicó a Elonce TV que "queríamos enfocar este tipo de charlas especialmente para estudiantes de 4to, 5to y 6to año de la secundaria porque creemos que no son el futuro, sino el presente los que tienen que estar trabajando en los próximos años en cómo repensar la economía desde la ecología también".



"Hablamos del compromiso social y de que haya un rostro humano detrás de cada acción", señaló.



Por su parte, Daniel Ibarra, Dr. en Ciencias Biológicas, contó que habló con los estudiantes "del cambio climático, planteado como una oportunidad para replantearnos la economía y la forma de desarrollarnos económicamente. Los chicos nos escucharon muy bien y entendieron el concepto que no podemos seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo porque vamos a destruir nuestro planeta; y es la economía por sí misma la causa de nuestros problemas, por eso tenemos que repensar la economía ampliándolo a otros campos, en este caso el ambiental".



En tal sentido, destacó que "hay que pensar en contenidos educativos incluyendo estos temas porque son muy actuales y necesarios para que nos vayamos planteado".



"Todo tiene que traducirse en acciones y cambios de comportamiento. Hay un cambio emocional que hay que trabajar porque si no vamos a continuar con estos comportamientos", dijo finalmente. Elonce.com