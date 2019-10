Boleto en Concordia: "Nadie está de acuerdo en dar un aumento", aseguran

Tras el pedido los empresarios del volante de un nuevo aumento para el boleto de transporte urbano de pasajeros, el concejal Alberto Armanazqui, manifestó a Diario Río Uruguay que "en la negociación anterior habíamos establecido que en octubre nos reuniríamos otra vez" con la Cámara de Transporte.



Actualmente hay un pedido formal en el expediente 24.371, que solicita un aumento del boleto único a $35; boleto para jubilados a $25; boleto secundario/terciario $20; boleto escolar y seguro $15.



En este marco, Armanazqui aseguró que "estamos trabajando con asesores económicos, evaluando los costos y estaríamos dispuestos a juntarnos con la Cámara" para lograr un acuerdo. Además, el edil consideró que "no queremos llegar a la situación que se llegó la última vez, que lamentablemente afectó a toda la comunidad de Concordia con un día de paro, sin transporte público, con todos los inconvenientes que esto ocasionó".



Sin embargo, reconoció que "lamentablemente esto es una realidad" y "no es como hace unos años, cuando podíamos programar los incrementos escalonadamente, en 2 veces al año". Esto se debe a que desde la Cámara de Transporte "plantean un montón de argumentos que son válidos, se ha complejizado el tema del combustible", además "de otro montón de inconvenientes que han ido surgiendo".



Por eso, "ellos se acercaron con esta propuesta" subrayó Armanazqui, pero esto "es un callejón sin salida", dado que se trata de "una realidad en la que los costos están más arriba de lo que ellos están pidiendo".



Asimismo, el concejal apuntó que "con esta situación económica ya no puedo decir cuándo se volverá a tratar el aumento, porque ya no depende de nosotros, sino que depende de la macroeconomía". Según sus declaraciones, "nadie está de acuerdo en dar un aumento, pero estamos dispuestos a sentarnos para conversar y conocer esta realidad que nos afecta a todos".